釣魚台爭端再起　CNN：恐成亞洲新戰場

日本沖繩縣石垣市議會今天（ 22 日）表決通過，將釣魚台列嶼（日本稱為尖閣諸島）所在行政區名字，從「登野城」變更為「登野城尖閣」，將從 10 月 1 日起施行，不只引發國內輿論譁然，連外媒也專文分析釣魚台事件始末，認為這恐將成為多國在亞洲的另 1 個新戰場。
美國《 CNN 》報導，釣魚台看似只是幾座小島嶼，但背後牽涉的問題層面相當複雜，結合了歷史、榮譽和領土等諸多因素，事除了南海、台灣、北韓核問題等，也可能成為東亞軍事未爆彈的地區，且不排除引發中美之間的軍事對抗，因美國與日本簽有共同防禦條約，若日本領土受到別國攻擊、侵犯，美國有義務為其防護。
北京堅稱釣魚台及其附屬島嶼為中國領土的固有部分，中方有權利在該海域進行巡邏和執法，並數度透過官媒如《環球時報》等，重申中方主權，還批評日本保守派通過炒作釣魚台列嶼爭端，意圖使中日關係受損。
雖然中方維持一貫說法，但日方也未見退讓，內閣官房長官菅義偉上週在東京重申，「尖閣諸島在我們的控制之下，在歷史上和國際法上無疑是我們的領土。這些活動(中國船隻進出)繼續下去是極為嚴重的，我們將堅定而冷靜地對中方作出反應。」
報導指出，儘管這些島嶼幾乎無人居住，但涉及龐大的利益，具有潛藏的石油和天然氣儲備，靠近重要的航道，還有豐富的漁獲區，無論從經濟還是軍事來看都舉足輕重，除了中日台有最直接利益關係外，地緣政治上也會牽涉其他大國。