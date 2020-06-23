泰國媽為孩子打造卡通面罩　黑武士款最受歡迎家長瘋搶

▲一名來自泰國的單親媽媽在透明的面罩上貼上各種卡通、遊戲與科幻電影的角色貼紙，童趣的風格讓孩子心甘情願戴上面罩配合防疫。（圖／翻攝自推特）

新冠肺炎疫情肆虐全球，戴口罩與面罩成為全球人的新常態，如何在安全與美感之間求取平衡也成為許多時尚設計師們在疫情間思索的主題。一名來自泰國的單親媽媽為了讓孩子能夠開開心心的戴面罩出門，在透明的面罩上貼上各種卡通、遊戲與科幻電影的角色貼紙，童趣的風格讓孩子心甘情願戴上面罩配合防疫。





這名31歲的單親媽媽Maysa Talerd在自己一間小小工作室裡製作這些面罩，她會先設計好面罩的外型，決定好圖樣後再小心的把貼紙輕壓在面罩上，呈現出小孩最愛的超級英雄與反派角色的圖案。目的是融合「時尚感」與「安全性」，在防疫的同時也兼顧個性。她說：「一般來說面罩都是透明的，很容易讓人感到乏味。透過這些童趣的設計，會讓人穿戴的意願更高。」



▲（圖／翻攝自推特） 她從各大漫畫、卡通與科幻電影中汲取靈感。其中，取材自星際大戰的黑武士款和帝國風暴兵款的面罩最受歡迎，大量訂單湧入使她的面罩生意大好。她認為，這些面罩能確保孩子乖乖配合防疫，保障安全，她說道：「有了這些酷炫的卡通角色，孩子們也更願意戴上它到學校與同學炫耀。」除了星際大戰款式外，日本漫畫超級英雄機動戰士、泰國民俗傳說中的英雄與反派角色也都是她相當受歡迎的作品。





在幾個月前，Maysa受到疫情打擊而沒了收入，現在靠銷售這些卡通面罩，讓她的經濟收入逐漸穩定。每副面罩價格訂在180泰銖（大約是5.77美金、新台幣170元。）「我想這應該會成為我未來的主要收入來源，因為現在已經有玩具店上門聯繫我，希望我能批發面罩給他們。」她說道。





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