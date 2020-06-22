危機即轉機！泰國推動高端旅遊　有錢人才能來

▲泰國觀光及體育部長披帕（圖／翻攝自The Thaiger ）

新冠肺炎（ COVID-19 ）疫情趨緩，各國政府迫於經濟、政治壓力，開始思考何時應解封、開放國境，如何在振興觀光產業的同時，持續兼顧防疫工作，對於以觀光立國的泰國來說，更是無法逃避的課題。泰國觀光及體育部長披帕（ Phiphat Ratchakitprakarn ）表示，泰國接下來將會調整觀光策略，吸引具高消費力人士赴泰觀光。披帕在接受《彭博》專訪時指出，過去泰國觀光產業都在拚人數，導致過於倚賴中國客及背包客。這次受到新冠肺炎疫情影響，維持社交距離已成為新常態，泰國希望藉此機會重整觀光產業。披帕強調，目前泰國政府正在考慮重新開放邊界，旅行泡泡計畫也正在研議中，振興觀光的首要戰略目標，就是把市場轉向具有高經濟能力、重隱私、希望擁有低風險假期的有錢人。 泰國政府初期只允許商務人士或需赴泰進行醫療觀光者入境。接下來也會和旅行社合作，邀請特定目標族群赴泰旅遊，這些人必須曾經入住普吉、蘇梅、攀牙或 PP 島的頂級度假村。這些「高端旅客」抵泰後，必須接受新冠肺炎病毒完整的檢測，確認健康安全無虞，之後選擇海島度假村入住，並在島內自由旅行 14 天，之後可返家或繼續留在泰國轉往其他觀光地點。披帕表示，泰國預計在今年 11 月至明年 2 月之間，以此方式接待赴泰觀光的歐美客，因為他們大多在這幾個月份到泰國享受溫暖陽光。披帕認為，一個住在頂級酒店或度假村的高端旅客，消費金額輕輕鬆鬆就能抵過 5 名一般旅客，「全包、零團費的旅遊方式應該成為泰國觀光過去式」。披帕表示，第一波可能和泰國簽訂旅行泡泡協議的國家，包括日本、澳洲等，至少要等到 8 月才能施行。此外，泰國也計劃開放部份中國境內的遊客入境。泰國的國際商用客機飛航禁令將於 6 月 30 日終止，國內航線交通已陸續恢復正常營運。披帕強調，泰國希望今年能達到 1000 萬名國際旅客的目標，雖然這個數字只有 2019 年的四分之一，觀光營收部分預計有 1.23 兆泰銖，同比去年下滑 59 %，今年觀光業發展僅佔泰國國內生產總值 6 %，遠低於去年的 18 %。觀光客大幅流失，也將導致泰國今年經濟萎縮。