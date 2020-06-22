中國佛像遭損！村民「自主修繕」醜出新高度　陸網全看傻

在中國歷史上，有不少古蹟或佛像因為歷經文化大革命而遭破壞，近日就有網友發現在甘肅石窟中的「二立佛」有著重新整修的痕跡，然而經過整修過後的石像，卻完全不見普通佛像的莊嚴肅穆，甚至有中國網友表示佛像表情的看起來像是在「奸笑」，該組照片也立刻引起不少中國網友討論。

綜合媒體報導，在中國甘肅省西和縣法鏡寺石窟有兩尊佛像因外觀有損毀，經過整修過後，不只雙眼成彎曲狹長型，連嘴巴都被弄成要笑不笑的樣子。對此，當地石堡鎮文化站站長汪娟奎就回應，其實這是在

1998年村民自主發動捐款，請匠人來進行修繕維護的工程結果，與原貌相比並沒有過多的改變或調整。

▲該地文化站長表示，這和石像原貌相差無幾。（圖／翻攝自微博）

根據汪娟奎表示，大佛石像名為「寒山笑世佛」，而所謂的修復也僅僅是在維護時增加了佛像的顏色，笑本來就是笑佛的特徵。但這個說法近日就被相關研究單位質疑，表示「寒山笑世佛」根本不是這兩個窟內的石像，甚至指出「寒山笑世佛」本尊儘管面露微笑但法相卻依然莊嚴，甚至是法鏡寺唯一保存完好的佛像。

而針對這張在微博爆紅的兩尊石像，就有中國網友紛紛留言吐槽「這是哪位阿」、「怎麼長得好像櫻桃小丸子的中野爺爺」、「經過文物部門的重修，大佛終於可以和伊藤潤二的粉絲們見面了」、「咋還笑的有點嚇人」、「文物修繕是需要審美的，不是隨便請匠人就可以的」、「天朝經濟上去了，審美沒上去、文化品味沒上去」。（編輯：楊智傑）