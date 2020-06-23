NOW早報／全球疫情飆升？「確診速度時間軸」曝光：慘了

新冠肺炎全球破 900 萬例！「確診速度時間軸」曝光：慘了
新冠肺炎疫情全球延燒，雖然台灣疫情趨緩逐步解封，但全世界多國確診人數仍在攀升，世界疫情一度看似有稍緩跡象，近日卻又刷出單日確診數字新高。對此， 22 日一名網友在 PTT 八卦版提到，全球新冠肺炎確診人數突破 900 萬人，有網友回應貼文列出「每新增百萬時間軸」，貼文立刻引發熱議。
對此，有網友回應貼文，列出「每新增百萬時間軸」，「 4 月 2 日 1,022,501 ；4 月 15 日 2,053,054 ；4 月 27 日 3,026,613 ；5 月 9 日 4,070,177 ；5 月 20 日 5,068,904 ；5 月 29 日 6,020,283 ；6 月 7 日 7,105,195 ；6 月 15 日 8,014,147 ；6 月 21 日 9,033,423 」，明顯看出每新增百萬確診的時間軸正在縮短，直言「現在差不多就是 7 天就多 100 萬的速度」。
今日天氣／各地高溫炎熱 午後東北部、山區有雨
今（ 23 ）日持續在太平洋高壓影響下，各地大多為多雲到晴、高溫炎熱的天氣，清晨至上午中南部因環境風場與陸風輻合，偶有局部短暫陣雨，午後東北部地區及各地山區有小範圍短暫雷陣雨；溫度方面，各地高溫普遍都在 34、35 度以上，桃園以北、宜蘭、花蓮、台東及南投地區更可達 36 度以上，由於西南風沉降，花蓮縱谷及台北盆地甚至可能出現更高的溫度，各地紫外線指數容易達過量或危險等級，外出活動需做好防曬並多補充水分。
釣魚台爭端再起 CNN：恐成亞洲新戰場
日本沖繩縣石垣市議會昨（ 22 日）表決通過，將釣魚台列嶼（日本稱為尖閣諸島）所在行政區名字，從「登野城」變更為「登野城尖閣」，將從 10 月 1 日起施行，不只引發國內輿論譁然，連外媒也專文分析釣魚台事件始末，認為這恐將成為多國在亞洲的另 1 個新戰場。
熱爆！俄西伯利亞驚見異常高溫 「北極圈小鎮」竟飆 38 度
端午將近，台灣民眾迎來一波波高溫熱浪，不少人大喊吃不消，可就連俄羅斯西伯利亞寒冷地區的小鎮，近日也測得驚人高溫，直逼攝氏 38 度，讓人不禁要問，地球到底怎麼了？
待監察院長提名通過 陳菊：將退出民進黨及所有政治活動
總統府昨（ 22 ）日召開監察委員提名記者會，監察院院長被提名人陳菊也宣示，在立法院通過提名的那一刻起，將辭去所有政黨職務、退出政黨及所有政黨活動。
張清芳閃離富豪老公 曾嘆：好門比豪門重要
歌手張清芳 2005 年與「台灣投資銀行教父」宋學仁結婚，兩人育有 2 子，15 年的婚姻昨（ 22 日）卻以「因為無法克服雙方的差異性」決定離婚，震驚外界。（編輯：賴詠璿）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。