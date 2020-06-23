角力升級！認定受北京控制　美新增4中媒為「外國使團」

美國與中國近年在貿易戰、資訊戰、媒體戰上時有摩擦，美方指控中方涉嫌竊取高端技術、利用媒體操作大外宣，損害美國和其他國家利益。美國國務院 22 日又宣布，新增 4 家中媒為「外國使團」，理由是它們受到北京當局的控制。
根據美國《 CNN 》報導，美國國務院東亞暨太平洋事務助理國務卿史第威爾( David Stilwell )聲稱，將《中央電視台》、《中國新聞社》、《人民日報》和《環球時報》列為外國使團，日後將必須向美方報告詳細信息，包含在美國持有之房地產等等。
史第威爾強調：「這些實體不是獨立的新聞機構，它們受到中國共產黨的有效控制，也被稱為宣傳機構。」美方的舉動將有助於提升對國家宣傳機構、媒體工作者、新聞發布會之信息控制的透明度。
美國國務院發言人歐塔加斯（ Morgan Ortagus ）並稱，中國的媒體缺乏自由度，與美國媒體形成了鮮明對比。
被列為「外國使團」意味著，這些媒體公司需要遵守與駐美國使館和領事館相似的要求，包含向美國國務院提交在美工作人員的名單，還須向國務院登記在美租賃或持有的房產清單，未來若在美租賃或購買新房產也應提前申請，以獲得許可。
美國已在 2 月就將《新華社》、《中國環球電視網》（ CGTN ）、《中國國際廣播電台》（ CRI ）、《中國日報》與《人民日報》海外版發行商美國海天發展公司列為外國使團，若將最新一波制裁名單算入，已有 9 間與中國官方有關的媒體入列。
雖然制裁師出有名，但也有分析指出，目前離美國總統大選只剩 4 個多月，川普連任前景未明，並遭受新冠肺炎大流行、全球經濟混亂等問題夾擊，一連串的舉動不排除是為了轉移國內壓力，將有關責任與北京連上關係，並以此祭出種種制裁措施。