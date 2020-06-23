北京爆疫情　專家：中國7高層「行蹤成謎」恐已去避難

中國國家衛健委官方網站今日（ 23 ）更新至凌晨，境內 31 個省份共新增 22 例新型冠狀病毒（ COVID-19 ）確診案例，其中 13 例本土感染案例均集中在北京市，據統計自本月 11 日以來，北京共新增 236 起本土感染案例，引起外界關注。中國政治觀察家鐘原根據官方媒體公布的消息，推測高層可能已經撤離北京，躲避疫情。
據《新華社》、《央視》報導的內容，自 11 日北京通報確診案例起，國家主席習近平僅參加視訊會議：17 日晚間在北京主持中非抗議視訊峰會，同時在場的還有中央政治局常委王滬寧，但不屬於公眾露面。週一（ 22 ）習近平參與中歐視訊峰會，其餘有關報導都是通電、賀信、書面致詞等，總計在爆發疫情後僅參與視訊會議 2 次。
國務院總理李克強僅有 1 次公眾露面： 15 日於北京出席廣交會「雲開幕」儀式。《央視》17 日報導李克強主持國務院常務會議，但沒有會場會面，外界推測應該是以視訊舉行。週一（ 22 ）李克強透過視訊，與歐洲理事會主席米歇爾、歐盟委員會主席馮德萊恩共同主持第二十二次中歐領導人會議。
全國人民代表大會常務委員會委員長栗戰書在 19 日至 21 日連續 4 天露面，主持常委會議第 19 次會議；中國政協全國委員會主席汪洋在 11 日後共露面 3 次，分別在 8 日至 12 日在新疆調研、19 日至北京主持政協第 37 次雙週協商座談會、22 日參與政協第 12 次會議開幕。
國務院副總理韓正僅露面 1 次，於 12 日主持第24屆冬奧會工作領導小組全體會議。
外界根據官方媒體在 11 日後對高層的公開活動報導減少，懷疑中共高層7常委，可能都離開了北京，分散躲避瘟疫。習近平僅參與視訊會議，可能不在北京；李克強僅在 15 日出席開幕儀式，可能也已離京；汪洋、栗戰書則可能是在主持會議時才進京。
目前官方對於高層的行蹤沒有進一步報導。在 2 月初時中國疫情嚴峻時，《 BBC 》曾有討論習近平行蹤的報導，指出習近平的形象連續數日在官方媒體上消失，引發各界對習近平「親自指揮」、「親自部署」的揣測。
英國《衛報》文章指出，習近平以往在《新聞聯播》節目中幾乎天天都會突出亮相，疫情期間低調有點「不符合他的一貫性格」。牛津大學中國問題專家許慧文（ Vivienne Shue ）當時（ 2 月）認為，習近平是在觀察疫情改善或惡化，決定是否出面攬功或卸責。
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