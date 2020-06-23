名家論壇》陳冲／疫病乃至溫室效應的損失 你我樂買單?

疫情漸告緩和，但 6 月中旬，美國政府常仰仗的知名智庫 IHME( The Institute for Health Metrics and Evaluation ) 發出 9 月 15 日以後將有第二波 COVID-19 的預測，又觸發一陣恐慌，股市因而崩盤。各國前些日子舉債紓困的形成的財政負擔，能否應付下一波的衝擊，如何買單? 備受矚目。
COVID-19 PANDEMIC 是當前在全球媒體上最受觀注並報導的事件，coronavirus 所到之處 stay at home；block down/shut down，其影響已造成全球供應鏈危機及商業、消費全面停擺，直接影響企業營收、勞工收入或失業，以及消費需求。此病毒巨災，不只危害民眾的健康，也對人心帶來恐慌，使得經濟社會、貧富差距、世代停滯( Generation Lockdown )及不平等對立的情況，更加惡化，全球政經局勢越來越不安定。
不只病毒災害會帶來 Pandemic ，溫室效應風險更會帶來複合型天然巨災的 Pandemic ，例如地震、風災、水災及複合型災害等天然災害。溫室效應全球暖化對氣候變遷影響所造成的災害驟增，例如冰河變少、極地冰凍原融化、海水位上升，乾旱、野火及洪水，日益頻繁，預估 20-30% 的物種滅絕、農作物產量減低(缺糧)及缺水等，嚴重影響人類生活、經濟損失及金融市場的穩定。2007 年，美國前副總統高爾和聯合國跨政府氣候變遷小組（ IPCC ）「致力於建立和散播對人為氣候變遷有更清楚認識，奠定採取必要對策的基礎。全球暖化在1980 年代還只是引人興趣的假設，到 1990 年代已有明確科學證據。」對於促使各國採取行動對抗全球暖化有功，榮獲諾貝爾和平獎。可惜迄今，各國對於減少全球排碳量的努力並没有多大成效，仍是年年緩增，台灣情形亦令人擔憂。
據 euronews 報導 2020 年 1 月至 4 月 COVID-19 大流行期間的 CO2 排放量大量減幅，美國 -32% ；歐盟 -27% ；中國 -24% 。相較 2019 年同期 CO2 排放量減少 8.6% ，預估 2020 全年可減少 4% - 8% 。相反，巴西雖在 COVID-19 陰影下，反而加速對亞馬遜雨林的森林砍伐，導致其 CO2 排放量反而上升，依非政府氣候保護網絡 Observatorio do Clima 的調查顯示，巴西的 CO2 排放量却可能會增加 10％到20％ 。經濟學人 5 月一期封面故事 ”A new opportunity to tackle climate change” 呼籲各國應該把握時機，共同平緩氣候曲線。提醒當國際社會正傾力關注 COVID-19 的健康及經濟危機時，不應該忘了氣候變遷所帶來的危害。
2013 年 10 月 17 日應邀在台北舉行的國際保險監理官協會（ IAIS ）年會演講，強調巨災造成對經濟、產業的水波效應，改變各界對傳統災害風險的認知，「世界是平的，很多災難傷害不止是單一國家」，因此各國開始重視巨災防制及救災資源整合，並倡議各國應合作推展區域性巨災機制，較可行的方法就是發行巨災債券 (註一)。
新世代金融基金會 2020/3/23 發表「防疫趁勢作莊投資避險兩相宜」的觀點文章，針對台灣新冠肺炎疫情的財源，建議發行兼具射倖保險的巨災債券金融商品( Catastrophe Bond )，簡單的說，特定巨災(含病毒大流行)債券利息較市場稍高，債券到期前，如巨災未發生，投資人獲取收益，但如巨災發生且符合條件，債券金額依約定或全部或按比例，供救災之用，達到投資、募集救災資金及巨災損失風險分散的目的(註二)。各國或可思考面臨目前的 COVID-19 PANDEMIC 及全球暖化頻繁造成複合型災難的 PANDEMIC ，合作共同成立一個區域性國際組織(或基金)，發行區域性的複合型巨災債券( Composite cat bond )，或其他財務工程的金融工具，共同承擔天然巨災造成的損失，協助各國政府尋求因應財源。
全球各國為拯救 coronavirus pandemic 經濟社會問題，提出各種巨額救助紓困方案，但紓困財源，仍靠舉債，將使各國政府財政更加惡化，甚至造成中央銀行資產負債表的擴張，在擴大紓困同時，也應有未來減少財政惡化的計劃。巨災對人類帶來的不幸及損耗，可透過保險來分散及承擔。藉由發行巨災債券或複合式的區域巨災債券，連結疫後氣候變遷改善議題，要求跨國企業、高污染工業、排碳量高的產業及富人等共同投資購買，並納為銀行赤道原則( Equator Principles )或企業社會責任( CSR )的內容。巨災債券從另一個角度來看，投資此商品，對機構投資人、甚至你我而言，天下太平則利己(坐享孳息)，天下有事則利他(出資救災)，是一種捨，也是一種社會責任。
註一 : https://www.chinatimes.com/amp/newspapers/20131018000096-260205
註一 : http://www.appacus.org.tw/xmdoc/cont?xsmsid=0J093579807858503814&sid=0K083509487216582495
●作者：陳冲／ 行政院前院長、現任新世代金融基金會董事長
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com