三峽大壩崩潰危機　專家不知所措：快跑、恐一路沖到南京

近日長江上游的三峽大壩安先前傳出山體滑坡、建築體變形，加上近日暴雨連連，庫區水位超出防洪限制水位近 2 公尺，大壩的安危問題備受關注。中國大陸水利專家、官員近日的分析也透露不排除潰壩的可能。近日微博上一篇「三峽大壩潰壩 了有多可怕？」文章引述學者聶聖哲與北大法學教授賀衛方在微信群直言，三峽大壩非常危急，專業人士已經不知所措。
微博文章根據公開數據、照片推測，若三峽大壩崩潰，逾百億立方公尺的水庫短時間洩洪，大壩至沙市（位於湖北省）間沿岸，受洪水波直接衝擊，災害損失嚴重。葛洲壩水利樞紐將嚴重受損；宜昌市在鐵路線以下地區受淹，推測潰堤 4 至 5 小時後，宜昌城的水位將高達 64 至 71 公尺；枝城、上下百裡洲和荊江分洪區以西洲灘圍垸將潰堤受淹。
文章透過模型模擬三峽庫區滿水，自然水流在 6 萬立方公尺／秒，393 億立方公尺的水量若潰堤，不但宜昌、沙市、江漢平原、武漢保不住，京廣、京九鐵路也將受暴波及，洪水影響範圍一直到下游南京。
而微信群組內，賀衛方說道「兄弟，現在真是需要更多的人發聲了，也許內部人士也這麼想呢。」；聶聖哲回應「川大（原成都科大）的水電專業很強，很有經驗，設計了無數水電，有不少畢業生在壩上工作，現彙報如下：這些校友說已經不知道怎麼辦了。炸，不知道咋炸，拆，也不知道咋拆，維護也不知道咋維護⋯⋯十分危急，每天都在惶恐之中。」
此外，疑似中國建築科學研究員、結構工程專家黃小坤的微信帳號「黃小坤先生 福建寧德」也發出警示要宜昌以下（下游）的人們趕緊離開。但對於這段對話，中國官媒則報導，大壩變形為不實謠言。黃小坤本人也回應，網路上的截圖和自己沒關係，水利工程也不是自己的專業領域。
長江勘測規劃設計研究院總工王小毛表示，三峽大壩擋水運行以來的監測資料表明，各建築物工作性態正常，工程運行安全可靠；變形方面，相鄰壩段沉降差異均在 2 公分以內，壩體無不均勻沉降；壩基水平位移變化很小，在監測誤差範圍之內，壩基穩定。