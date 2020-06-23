三峽大壩潰堤危機！工程師揭「4潰壩原因」：豪雨就完蛋

中國近日受到豪雨侵襲，三峽大壩上游流域出現1940年以來最大洪水，各地傳出水災災情，就連中國官媒也坦承，目前三峽大壩水位已超過防洪限制水位，讓憂心壩體安全的議題再度成為熱議關鍵字。而對此，網路上就有網友提問，為何三峽大壩不開始慢慢放水呢？也引來其他網友專業的分析。

連日豪雨加上超出防洪水位，許多人擔心三峽大壩會因此潰堤，就提出了為何不開始排放壩內的存水，而就有網友對此分析並提到潰壩的原因有 4 個：一是當上游洪水量大於壩體洩洪量，使水位上升造成水壩溢堤，且因為溢堤的位置通常下方是直接衝擊壩基，壩基被淘刷了壩體就倒了，於是就潰壩了。

▲網友分析三峽大壩潰壩的原因。（圖／翻攝自 PTT ）

第二個原因來自三峽壩的原物料，當初蓋壩是混凝土重力壩為基礎當初沒處理好或因後來地震導致位移，都有可能潰壩；第三則是水壓，當大洪水來的時候水壓較大，大壩基礎、兩側壩座基礎，承受不住水壓也會潰壩。最後則是提到若運氣不好，發生特別大洪水超過統計值， 那也會發生潰壩。

另外，原 Po 除了專業的分析外，也回答「在電影《鬼計神偷》中，主角要炸開保險箱,，從外面炸可能需要相當多的炸藥，結果他從保險箱頂鑽洞灌水加上一個小炸彈,，利用衝擊波就輕鬆炸開保險箱，水壩也是，從外面炸力量和水壓會抵消，除非你把宇宙無敵厚的混凝土炸出一個大洞，那可能要用核彈」。（編輯：楊智傑）