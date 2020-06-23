貿易戰、疫情加速美中經濟脫鉤　專家：習才是最大功臣

瑞士銀行（ UBS ）日前發佈一份研究報告顯示，受到新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情與中美貿易戰影響，美國與中國經濟脫鉤的壓力逐漸增加，其中又以半導體、科技產業最為顯著。此外，各國也因疫情大流行期間醫療物資匱乏的問題，檢討醫療設備等行業過度依賴中國的安全問題，加速世界供應鏈去中國化的趨勢。
據《自由亞洲》報導，瑞士銀行旗下的證據實驗室（ UBS Evidence Lab ）針對 200 多家在中國設廠的出口製造業首席財務官調查，發現早在 2018 年中美貿易戰前，供應鏈就已逐漸重組，跨國企業出走中國的趨勢越來越明顯。
美中經濟脫鉤的關鍵動力來自政策，國會設立的美中經濟與安全審查委員會在 5 月 27 日發布的報告指，中國銀行體系已經面臨重要危機，必須做出評估，中國目前提供的市場准入程度，是否值得美國投資者去冒潛在的風險。
美國《福斯新聞》（ Fox News ）預估，全球生產線撤離或減少投資中國，涵蓋的出口貿易額最高恐達 7500 億美元。
瑞銀預期，中國制造業的固定資產投資今年將減少 5%， 5 月公布的調查顯示，約 6 成的跨國企業高階主管表示，未來可能持續減少在中國的投資，轉移至其他國家。其中，印度作為企業轉移的首選，可能成為「中國加一」戰略的主要受益者。
但瑞銀中國區首席經濟學家汪濤分析，外資在中國總金額、國內生產總值（ GDP ）的佔比持續下降是多年來的趨勢，生產基地轉移或投資分散，不同產業也各有不同的做法，形容此事「分散投資」並非「完全的脫鉤」。
關注中國經濟與科技發展的評論人士秦鵬向《自由亞洲電台》表示，美中經濟脫鉤病毒是個催化劑，國家主席習近平在疫情後的作為，使得美方重新評估與中國的關係，包括產業鏈的契合度與轉移的必要性，習近平加速了美國、全世界與中國脫鉤。