在台瑞士帥哥談種族歧視　「台灣真的沒有歧視嗎？」

來自瑞士法語區的杰宇老師深耕台灣多年，主要教導法語，不過本身中文、西班牙語和英語都十分流利，對種族歧視的看法他提到西歐國家對種族歧視議題多半態度敏感，雖然有許多非洲人、阿拉伯人的新住民，政治界卻鮮少發表看法。（圖／翻攝自IG）

最近一個月來「黑人佛洛伊德之死」在美國引發部分民眾不滿，種族歧視議題再度浮上檯面，住在台灣多年的法語教師杰宇針對這議題發表評論，並淺談「在法國生活的亞洲人被歧視」、「法國人的種族歧視」和「台灣對東南亞族群的歧視」議題，十分發人省思。來自瑞士法語區的杰宇老師深耕台灣多年，主要教導法語，不過本身中文、西班牙語和英語都十分流利，對種族歧視的看法他提到西歐國家對種族歧視議題多半態度敏感，雖然有許多非洲人、阿拉伯人的新住民，政治界卻鮮少發表看法。法國人對「白人特權」« Le privilège blanc »話題都不會隨意觸碰，甚至大多都反對這個詞，只支持「階級特權」的理論。杰宇提及，「有些法國人認為不去討論，這個問題就不存在，但是，事實真的是如此嗎？」並且解釋了該議題在法國歷史上的淵源、政治界的看法，更提到他覺得「在法國，種族議題確實受到了政治操作。如果因為害怕被抹黑，而不敢討論「種族歧視」，其實是很荒謬的，因為調查研究明顯指出，法國存在著歧視問題。」「例如，法國人權保護官署 « Défenseur des droits » 在2017年做出一項調查，發現非裔與阿拉伯裔人口在路上被臨檢的次數，竟然是白人被臨檢的20倍，連找工作找房子、申請社會福利的過程中，也比白人更常受挫。這些數據資料顯示出美國常討論的「系統性歧視」« La discrimination systématique »，的確存在於法國社會。」解釋完種族議題在法國的脈絡，杰宇提到他在台灣多年的觀察，以自己親身經歷舉例，自己在台灣常常被曾讚中文說得很好、被熱情招呼，但身旁的印尼朋友卻只被問一句，「你是來台灣照顧阿嬤阿公的嗎？」明顯地差別對待。同時，杰宇發現台灣不少工作現在都委由外籍移工協助，但在去年總統競選的過程中，參選人談到台灣人才流失的問題，說出一句「鳳凰都飛走了，進來一大堆雞」，而這似乎暗指外籍移工為「雞」。雖然網友指出這是個人歧視言論，台灣是友善包容的社會，不會歧視移工與新住民。該貼文底下受到網友熱烈的回應，「台灣其實很多歧視，最奇妙的就是很多人在做出歧視言行的當下，一點都不覺得自己在歧視，也就是台灣有一部分的人，根本連基本概念都沒有。」、「寫的很真實，反應真正潛在的歧視文化，在法國都道而不破，在台灣白人主義萬歲。」、「住在法國的時候感覺很矛盾，明明族群也應該是法國政治和經濟議題的重要因素，但大家好像都看不見。現在終於理解法國人怎麼想，謝謝~」

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