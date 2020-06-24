親妹暴走金正恩卻跳出來緩頰？韓媒：分別扮演黑白臉

北韓最高領導人金正恩的親妹妹、北韓勞動黨副部長金與正，近日接連暴走，瘋狂對南韓和美國嗆聲，北韓甚至還在 16 日炸毀位於開城工業園區內的兩韓聯絡辦公室，並揚言要在非軍事區（ DMZ ）重新部署武力，還要「以牙還牙」大量派送有關南韓負面消息的傳單。就在外界都擔心朝鮮半島緊張局勢會持續升級時，金正恩又跳了出來，決定暫停對南韓採取軍事行動的計畫。
多家外媒引述北韓中央通信社（ KCNA ） 24 日的報導指出，金正恩 23 日以視訊方式，主持勞動黨第 7 屆中央軍事委員會第 5 次會議預備會議時，決定暫緩執行人民軍總參謀部日前提出對南韓採取軍事行動的計劃，兩韓緊張局勢有望趨緩。
報導也指出，當天的會議還討論了主要軍事政策議案、報告、決定書，以及籌劃增強戰爭威懾力等多份文件，而這亦是金正恩自 2012 年掌權來，首次召開黨軍事委員會的預備會議。
由於金與正 5 月初起就頻頻對外嗆聲，金正恩在過程中卻始終神隱，現在又突然發聲，讓人有點摸不著頭緒。對此《韓聯社》分析認為，金與正親自出面加大對南韓的譴責力度，扮演的是黑臉的角色；哥哥金正恩在此時例外舉行中央軍委預備會議，宣布擱置對南韓的軍事計劃，則是以白臉的身分出場，使半島緊張局面看似有所緩和。兄妹倆一搭一唱，也讓外界更難以掌握平壤的政策走向。