威脅對特定人士用「重大武力」　川普推文又犯規被鎖

美國總統川普因喜歡頻繁在推特上發文，而被戲稱為「推特治國」、「推特總統」，不過就如他本人一樣，推文風格亦是相當辛辣、毫不掩飾，甚至直接出言威脅、謾罵。上個月才被推特以「可能會誤導民眾」、「讚頌暴力行為」等原因加註警示標語，現在又為了一樣的理由被屏蔽貼文。
根據美國《 CNN 》報導，近日由於非裔男子佛洛伊德之死，在全美引發示威潮，抗議者甚至衝到白宮和其他政府機要單位所在的華盛頓特區，做出拉鐵絲網設路障、於聖約翰大教堂門柱噴上「黑宮自治區」等事。對此川普則於 23 日在推特上發文：「只要我當總統的一天，華府永遠不會有『自治區』，如果有人想試試看，那他們將遭受重大武力。」
川普出言威脅示威者的行為，讓他再度被推特盯上，雖然未被刪除，網友仍可在被屏蔽的狀況下選擇點擊查看，但因違反官方不當行為之規定、涉及公眾利害關係，讀者將無法按讚、留言、分享該則推文。
美國眾議院共和黨領袖麥卡錫( Kevin McCarthy )週二公開批評推特的決定，並在自己的官方推特帳戶打下：「總統在推特上說人們應該停止觸犯法律，而推特竟因此對他進行審查。在充滿活力的民主制度中，公民有權直接聽取總統的話，並自行決定要考慮什麼。」
報導也指出，推特公司在短短幾週數度對川普採取制裁，也惹惱了白宮，川普於上個月 28 日於白宮橢圓辦公室簽發行政命令，下令管控臉書、推特和 Google ，聲稱這將能「捍衛言論自由」。對此支持者則認為，此舉有助於保守派在社交平台上的發言更不受限制；但也遭民主黨批評試圖竊取法院和國會的權力，川普是在根據自己的利益決定何為合法。