中國重慶、貴州連日暴雨成災　中央下令：必要時果斷撤離

▲（圖／翻攝自微博）

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中國西南部地區連日暴雨造成嚴重災情，重慶市綦江地區近日出現自 1951 年建立觀測站以來最大的洪水、1998 年以來最大洪峰；貴州省銅仁市、遵義市北部同樣降下暴雨，導致嚴重洪災。至 22 日，水災已經導致重慶、貴州兩地至少 28 萬人受災。據中國氣象水文部門，受冷暖空氣交互影響，6 月 20 日至 21 日西南東北部、江淮、江南北部及湖北等地出現一次強降雨。受降雨及上游來水影響，金沙江中游支流蜻蛉河等 36 條河流出現超警以上洪水，其中重慶綦江上游干流及四川大渡河支流小金川發生超歷史洪水，四川大渡河上游干流、重慶綦江支流蒲河及藻渡河等 11 條河流發生超保洪水。為此，中國水利部召開會議部署，加強防範工作。今日（ 24 ），中國國家防總調度部署重慶貴州強降雨應對工作，透過視訊和重慶、貴州防汛抗旱指揮機構聯絡，要求當地機構密切監視雨情水情變化，實施精準預報預警，提前發佈預警避險信息，果斷轉移危險區人員，保障人民群眾生命財産安全。據統計，截至 22 日，洪澇災害已造成重慶市綦江、巫山、彭水等 26 個縣（區） 21 萬人受災， 11.1 萬人轉移避險，近 1900 人需緊急生活救助，200 餘間房屋倒塌，農作物受災面積 7.3 千公頃，直接經濟損失 2.1 億元（人民幣）；貴州省遵義、銅仁、黔東南 3 市（自治州）9 個縣（區）7.4 萬人受災，5500 多人緊急轉移安置，3200 多人需緊急生活救助，400 多間房屋不同程度損壞，農作物受災面積 2.1 千公頃，直接經濟損失 1.5 億元。