北京解放軍「301醫院」爆院內感染？官方：「鄭重闢謠」

中國境內新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情趨緩，但北京市於 6 月 11 日時隔多月再次通報本土感染案例，至 23 日 24 時累計共 256 例確診、無症狀者 22 例，患者皆正在接受治療或是醫學觀察。近日網路流傳，中國人民解放軍總醫院（又稱「 301 醫院」 ）爆發院內感染，有醫護人員確診，且僅有軍隊內部接到通知。今日（ 24 ）北京海淀區出面闢謠，指 301 醫院出現疫情、新增 100 多個封閉式管理社區的消息為謠言。
位於北京海淀區的解放軍總醫院，是軍方規模最大的綜合醫院、中國國家重要報間基地之一，負責中共中央、中央軍委及其機關各部門醫療保健工作，被認為是「領導階層的醫院」。近日，網路上流傳，因 301 醫院有人員確診，很多不對、軍休所都有感染者、密切接觸者，有人甚至收到一分新增的封閉管理小區（社區）名單。
但今日（ 24 ）北京海淀出面「鄭重闢謠」，表示近日，關於 301 醫院出現疫情，海淀區新增 100 多個封閉小區名單的消息在網上流傳，引發網友關注。經與相關部門核實，以上為謠言，望廣大網民不聽、不信、不傳。
海淀區委、區政府本著科學、嚴謹、負責的態度，將如實、及時向社會通報轄區疫情防控工作進展情況。感謝廣大網民的關心、支持和理解。讓我們攜起手來，眾志成城、抗擊疫情。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。