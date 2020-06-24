美國「徹底被病毒打趴」　CDC主管：代價恐高達7兆美金

美國境內新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情持續蔓延，隨著示威活動進行、防疫限制解封，確診人數不斷攀升，據約翰・霍普金斯大學統計，至 24 日上午 10 點累計 234 萬 5854 例，逾 12 萬人因病而死。美國病毒學家、疾病控制和預防中心（ CDC ）現任主管表示， COVID-19 徹底打敗了這個國家。
據《 CNN 》報導，當地時間週二（ 23 ）， 美國 CDC 主管雷德菲爾德（ Robert Redfield ）在美國眾議院能源及貿易委員會聽證中表示，政府可能要因「這隻小病毒」付出約 7 兆美金。
雷德菲爾德指出，美國一半的州新增確診人數都在飆高，且這不單單只是因為擴大篩檢。至週二，25 個州通報的確診率都比上週要來得高，沒有任何一州有效地從居家隔離過渡至「篩檢、追蹤、隔離和孤立」的公共健康政策。
雷德菲爾德補充，新病毒實際上凸顯了美國數十年來對「公共衛生數據核心能力」的投資不足，現正是修補系統的時機，呼籲個聯邦政府資助作為公衛骨幹的 CDC 。
美國過敏和傳染病研究所主任佛奇（ Anthony Fauci ）則認為，如果沒有在秋季之前控制住疫情，美國接下來會像在追森林野火一樣。病毒傳染就像是火勢蔓延，杯水車薪難以熄滅。未來的目標不單是「減緩」而是全面「控制」病毒。現在對全美人民的 A 計畫是：避免人群， B 計畫是：如果需要群聚，確保戴上口罩。