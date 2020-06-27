海洋學跨行動畫製作　「海綿寶寶」作者：永遠像孩子樂觀

▲尼克兒童頻道官方推特貼出支持 LGBT 族群的貼文。（圖／翻攝自推特）

▲海倫伯格與海綿寶寶。（圖／翻攝自海綿寶寶 Fandom ）

▲《海綿寶寶》中的角色「章魚哥」因為厭世、嗆辣的對白深受台灣觀眾的喜愛。（圖／翻攝自梗圖倉庫）

今年 LGBT+ 驕傲月（ 6 月）知名動畫《海綿寶寶》的製作公司「尼克兒童頻道」（ Nickelodeon ）官方推特貼出 3 張照片慶祝驕傲月，其中包括《降世神通：科拉傳奇》的女主角科拉（ Korra ）、影集《 Henry Danger 》中的演員柯恩（ Michael D. Cohen ），以及彩色的海綿寶寶。由於科拉在劇情中為雙性戀，柯恩則是一名跨性別者。貼文一出引起海綿寶寶的全球粉絲熱烈討論他的性向，然而早在 2005 年時，海綿寶寶的創作者就表示，主創團隊從來沒有認為海綿寶寶是同性戀，他個人覺得筆下的黃色小海綿更接近無性戀者。尼克兒童頻道也澄清，這是表達對 LGBT+ 族群的支持，並非幫海綿寶寶出櫃。《海綿寶寶》系列動畫最早在 1999 年於尼克兒童頻道開播，創始者作者史蒂芬・海倫伯格（ Stephen Hillenburg ）原本是一名海洋生物學家，出於對繪畫的熱愛，他橫跨專業領域製作動畫，創造了黃色海綿的故事，無厘頭情節中又不時包含一些鼓舞人心的對白，成功在全世界吸引大量的觀眾，不只是兒童，美國大學生甚至組織了「海綿寶寶粉絲會」。1984 年從漢保德州立大學（ Humboldt State University ）畢業，後成為奧蘭治縣海洋研究所的老師。但同時，海倫伯格也是位熱愛繪畫、充滿天份的藝術家，他將對海洋生物的熱愛轉化成圖像，應用在教學中。為兒童所做的介紹繪本中，的跳躍的魚群，最後都變成了海綿寶寶的家「比奇堡」的居民們。而書中的海綿，從不規則的模樣，變成了逗趣的人造方形海綿，配上「方褲子」（ SquarePants ）的姓氏，海綿寶寶（ SpongeBob ）才正式成形。海倫伯格在大學畢業後 3 年（ 1987 年）正式開始他的動畫職涯，並加州藝術學校工讀實驗動畫，並在 1992 年取得美術碩士學位。在碩士畢業的那年，海倫伯格同時在渥太華國際動畫電影節 （ Ottawa International Animation Festival ）以短片作品「蟲洞」（ Wormholes ）贏得了最佳動畫概念獎。1993 年至 1996 年，海倫伯格在尼克兒童頻道擔任《洛可的摩登生活》（ Rocko's Modern Life ）節目的導演和劇作家，自那時起，海倫伯格全職從事動畫劇作、導演的工作，這些經驗最終在 1999 年 5 月 1 日累積成《海綿寶寶》系列的第一集：方褲子。穿著方型褲子的海綿，在第一集撥出的同年 7 月 17 日正式推出全系列。《海綿寶寶》系列在英美兩國共獲得 2 座艾美獎、6 座安妮獎的肯定，並翻譯、配音成超過 60 種語言在世界各地放送，包括巴基斯坦國語（烏爾都語）、亞塞拜然語及毛利語。不幸的是，海倫伯格在 2017 年表示自己罹患肌萎縮性脊髓側索硬化症（ ALS ，俗稱漸凍人症）。面對目前醫學無法有效治療的疾病，海倫伯格就像海綿寶寶一樣，即使面對困境也不輕言放棄，他表示將會盡其所能的繼續創作。2018 年 11 月 26 日，海倫伯格死於漸凍人症伴隨的心臟衰竭，享年 57 歲。至 2018 年海倫伯格逝世，《海綿寶寶》系列已經撥出了近 250 集。海倫伯格曾經說過希望可以創作出一個有點像傑瑞・路易斯（喜劇之王）的角色，可能有點愚蠢，但很樂觀，像孩子一樣，永遠都能看見事物陽光的一面。今年驕傲月貼出海綿寶寶的照片，也許是尼克工作室根據海倫伯格的意志，鼓勵世上的人們，不論喜歡任何人，都要像海綿寶寶一樣，遇到困難仍發揮不饒的精神，同時用心對待身旁的朋友。