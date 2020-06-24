疫情爆發4個月財富大變化　胡潤排行：中國富豪成大贏家

中國胡潤研究院昨日（ 23 ）發佈《疫情四個月後全球企業家財富變化特別報告》，針對在全球富豪榜上的企業在年初疫情爆發後，至今年 5 月 21 日共 4 個月的資產變化。報告發現，過去 4 個月財富增長最快的全球百強企業家前 5 名皆來自於中國。
中國企業家以黃崢為首，財富翻倍至 2500 億（人民幣），相當於這四個月平均每天增長 10 億，超過許家印、李嘉誠一舉進入全球前 3；其他 4 位是海天味業的龐康、邁瑞的徐航、新希望的劉永好家族和海底撈的張勇舒萍夫婦。
而亞馬遜創辦人兼 CEO 貝佐斯（ Jeff Bezos ）過去 4 個月身家增長最多，增加 1500 億元，總身家增至 1.1 萬億元，蟬聯世界首富。據胡潤研究院統計，增長幅度已相當於 1 個李嘉誠的財富。而中國首富寶座，則仍然由騰訊主席馬化騰奪得，總身家達 3200 億元。
根據胡潤統計，這次疫情後財富排行，中國富豪可謂大贏家，中國前 10 名富豪首次進入全球前 50 。中國電商京東創辦人劉強東，身家增長 24％ 達到 1萬 1500 億元，亦新進入全球百強，排第 72 。而此次疫情後，主要的兩大「輸家」是 LVMH 董事長阿諾特（ Bernard Arnault ）、「股神」巴菲特（ Warren Buffett ），兩人的財富皆約縮水 180 億美元。
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