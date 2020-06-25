影／越南人爬台版萬里長城　征服後的美景讓辛苦全值得

▲雖然爬得氣喘吁吁，但兩人堅持走完全程，而征服頂端後壯麗的山海景緻也證明他們的辛苦沒有白費。（圖／翻攝自影片）

位於新北市瑞芳的鼻頭角步道有「台版萬里長城」的稱號，沿著全長約3.5公里的山脊步道行走，沿途可見壯闊的山海灣岬、奇幻的海蝕地形，更有360度登高望遠的視野，盡攬四面八方的壯闊美景，成為北台灣熱門打卡景點之一。來自越南的情侶youtuber—MinzQinz in Taiwan拍攝影片【越南人怎麼征服台版的萬里長城呢？】，將挑戰鼻頭角步道的全過程用影片記錄下來，一起來看看吧！

鼻頭角集東北角海岸海蝕地形之大成，以其獨特的海崖、海蝕凹和海蝕平臺聞名。佈滿在海蝕平臺上的岩石種類豐富，宛如一座天然的地質教室，讓到此民眾忍不住讚嘆大自然的鬼斧神工。鼻頭角步道分為三段：「鼻頭角燈塔步道」、「鼻頭角稜谷步道」及「鼻頭角海濱步道」。「燈塔步道」為主步道，從鼻頭國小至鼻頭角燈塔，全長約1.2公里，沿路可遠眺基隆嶼與濱海公路的觀景平台；「稜谷步道」則翻越岬角上的山稜，全長約1.1公里，可登高眺望鼻頭漁港與東北角海岸，隨手一拍都是網紅美照，也是吸引最多人造訪取景的山海合一景觀的步道；「海濱步道」由龍洞灣公園至鼻頭角燈塔，步道為原始海蝕平台，有各種獨特珍貴地形、地質與化石等自然景觀。



位於新北市瑞芳的鼻頭角步道有「台版萬里長城」的稱號，沿著全長約3.5公里的山脊步道行走，沿途可見壯闊的山海灣岬、奇幻的海蝕地形，更有360度登高望遠的視野。（圖／交通部觀光局）

在台灣留學，畢業後留在台灣工作的越南籍情侶玉明與金慶，經常在youtube上傳走訪台灣景點的影片，與越南觀眾們分享在台灣的生活點滴，也向台灣觀眾介紹越南文化。在影片中，兩人一開始信心滿滿、步伐輕快，但很快就抵擋不住豔陽高照而變得大汗淋漓。雖然爬得氣喘吁吁，但兩人堅持走完全程，而征服頂端後壯麗的山海景緻也證明他們的辛苦沒有白費，從無人機的遠景視角中，遼闊的山海景色一覽無遺，讓良人直呼實在太美，「非常值得探索」。





步道上每段路都有設置可以休息的小屋，十分人性化，讓大家可以充電後接續挑戰。兩人也說，這條步道名符其實，確實很像萬里長城，只不過是天然形成的。



位於新北市瑞芳的鼻頭角步道有「台版萬里長城」的稱號，沿著全長約3.5公里的山脊步道行走，沿途可見壯闊的山海灣岬、奇幻的海蝕地形，更有360度登高望遠的視野。（圖／交通部觀光局） －





訂閱【MinzQinz in Taiwan】頻道





－



延伸閱讀：奪泰國網友票選第一美女 夏日就跟著她一起去海邊吧



新移民看台灣／台越新二代參加台灣選秀 20歲甜笑美少女成功晉級

曾引爆中泰推特戰爭男星向中國道歉









