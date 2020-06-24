東京都選舉「怪人現身」　政見：台灣回歸日本、多妻合法

▲（圖／翻攝自推特）

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日本東京都知事選舉預計在 7 月 5 日投開票，共 22 人登記參選創下最高紀錄。其中一位候選人因為特殊的政見引起關注。登記第 17 號、無政黨的獨立候選人後藤輝樹奇特的選舉政見引起日本網有關注，而令台灣網友驚訝的是，他的政見其中一條居然是「台灣回歸祖國日本」。今年 37 歲的後藤輝樹的候選人海報，試辦成動畫《 Code Geass 反叛的魯路修》的男主角（魯路修），提出的政見包括：台灣回歸祖國日本；一夫多妻制、一妻多夫制、多夫多妻制；大麻合法化；安樂死合法化；東京都全面推動電子支付，禁止使用現金等。後藤的競選保證更讓人大開眼界，提出的內容包括：將自衛隊提升為日本軍隊；反對外國移民；反對 NHK 強制收費；加強日本愛國教育；在學校教授茶道；將假面英雄現實化；研究如何與 UFO、宇宙人等地球外生命體友好共處；設立日本宇宙軍等等。網路上也有日本人貼出後藤歷年來的競選海報，他似乎保持著一貫的風格，赤裸著身體拿著武士刀，配上顏色亮麗的背景和類似家徽的圖樣，讓人紛紛在推特上傳競選海報配上「草」（日文中有「笑」的意涵）。而 2016 年時，後藤輝樹也曾參與東京都知事選舉，當時拍攝競選海報時他身著日本軍服，引起提倡軍國主義的爭議，甚至競鍵影片遭到 NHK 消音處理。