美國防部曝20家「解放軍控制」中國企業　籲川普實施制裁

美國官方傳出已列出一份由「中國軍方操控或擁有」的企業名單，其中包括華為、海康威視。《路透社》今日（ 25 ）引述文件和國安人士消息，顯示美國正在為金融制裁鋪路。
一名國防單位匿名人士向《路透社》證實文件的真實性，並表示已呈交給國會。華盛頓方面已經因為國安考量，在去年將華威列入貿易黑名單內，並將其排除在 5G 網路建設之外。
這份名單由美國國防部根據 1999 年的法律授權，列出「中國軍方支持、在美經營」提供商業服務、生產製造或出口的公司，其中 20 家企業，包括美中貿易戰中備受關注的華為，同時還有電信公司「中國移動」、中國移動以及中國航空工業集團。
五角大廈的名單並沒有發動處罰，但根據法律，美國總統可能會實施制裁，包括封鎖列名單上的企業財產。
《路透社》指出，名單上幾間企業體以及中國駐華盛頓大使館都尚未回應此事。由於美國、中國之間在貿易及外交政策方面的關係日趨緊張，國防部去年 9 月，民主黨資深議員舒默（ Chuck Schumer ）、共和黨議員柯頓（ Tom Cotton ）及加拉格（ Mike Gallagher ）等議員的施壓下，被要求公布此名單。
名單在週三公布後，共和黨議員柯頓和加拉格都表示感謝國防部，並敦促總統盡快對這些公司實施制裁。白宮方面沒有回應是否會採取制裁，但表示名單對美國政府、公司、投資者及學術機構來說非常有價值。