北京鄰近「301醫院」社區門被焊死　民擔憂成下個武漢

中國大陸北京市時隔多日自 11 日再次通報本土感染確診案例後，至昨日（ 24 ） 24 時，累計共 269 例確診、無症狀患者 22 例。位於北京市海淀區的中國人民解放軍總醫院「 301 醫院」昨日（ 23 ）鄭重對網路上院內感染的討論做出澄清，但近日卻有疑似海定區的居民在網路上貼出消息，指當局派人將住戶大門封死，以防止民眾外出。如同疫情初期武漢封城一般的舉動，引起外界擔憂。
根據北京市所公布的消息，全市有 14 個區無本地報告新增確診病例，其中海淀區至 24 日已經連續 2 天沒有新增病例。昨日（ 24 ）共新增 13 例確診，中國工程院醫藥衛生學部院士張伯禮近日接受陸媒採訪時也表示，北京的疫情「基本受到控制」，預計在 7 月中下旬不會再新增病例。
據《自由亞洲電台》推特上有網友貼出北京市大興區黃村鎮社區的公告，還有社區因為有居民感染，乾脆將出入大門完全封死，不讓民眾外出。網友稱，北京市海淀區永定路 70 號院 520 號樓爆發嚴重疫情，穿橘黃色制服的工作人員，在穿白色防護服人員的協調下，把一棟住房的單元樓門完全焊死，以阻止樓內居民出行。
據中國官媒《北京青年報》，海淀永定路街道的疫情風險等級 23 日被調整為「高風險」，至少 10 個社區正在實施封閉式管理。居民已居家隔離整整一周時間。這些社區緊鄰出現多起確診病例的海淀玉泉東市場。
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