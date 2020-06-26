全球逾48萬死！美CDC稱千萬人口有抗體　德州重啟喊卡

新冠肺炎疫情延燒，截至台灣時間 26 日清晨 6 點半，全球已累計 9523858 人確診、 484880 人死亡；光美國過去 24 小時就新增超過 36000 起病例，只比 4 月 24 日疫情高峰時創的單日紀錄少了一些。美國疾病防治中心（CDC）聲稱有 5% 至 8% 的美國人口曾經或正在感染新冠肺炎，德州州長也因疫情重新升溫而暫緩該州重啟計畫。
綜合外媒報導，美國 CDC 主任芮斐德（ Robert Redfield ）本月 25 日接受採訪時表示，從全美各地抽取的血液樣本進行調查研究的結果顯示，美國約有 5％ 至 8％ 的人體內存在新冠肺炎抗體，以美國總人口數約 3.3 億來看，等於有 1650 萬至 2640 萬的人，曾經或正感染新冠肺炎。
芮斐德認為，以此數據去推估，在 3-5 月間，美國使用的診斷和篩檢方法，發現的染病人數可能僅占真實病例數的 10％，這些患者中，部分只出現輕微的症狀，還有不少人則完全沒有症狀。
芮斐德強調，這波疫情爆發和大流行尚未結束，美國人需繼續保持社交安全距離：「我們有責任實踐社會緩解策略，以保護弱勢群體和老年人。」
眼看疫情仍未真正緩減，德州州長艾波特（ Greg Abbott ）也於 25 日宣布，由於該州 22 日的單日新增病例超過 6000 起，並連續 13 天創下新冠肺炎入院的人數記錄，為了保險起見，已下令暫停德州的重啟計畫，直到德州能安全進入開放商業狀態的下一階段。
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