樂極生悲！慶祝出生被賓客輪流抱親　印尼40天嬰染新冠亡

新冠肺炎疫情在多地蔓延，傳染力強加上無症狀感染者存在，讓人防不勝防。印尼近日就發生一起悲劇， 1 名出生僅 40 天的男嬰，疑似在慶祝出生的宴會上遭賓客輪流又抱又親，結果被感染新冠肺炎，送醫搶救後不治。
根據印尼《雅加達郵報》報導，印尼東爪哇省的巴米加三縣（ Pamekasan ），在僅 28 天大時就被檢測出新冠病毒呈陽性，經過近 2 週的治療後，於 Smart Pamekasan 醫院身亡。醫院人員了解後發現，男嬰出生後不久，父母就為他舉辦了慶生的宴會，大量賓客上門，對男嬰又親又抱。不久後，男嬰出現發燒、咳嗽和呼吸困難等新冠肺炎的症狀，父母在 6 月 9 日將他送到當地醫院，檢驗結果呈現陽性，院方隨即將男嬰隔離治療，但最後仍在 6 月 21 日夭折。
由於男嬰的父母新冠肺炎檢測結果都是陰性，無感染跡象，因此醫生研判，男嬰很可能是被上門的賓客傳染，但確切的感染源頭仍在追溯、調查。
巴米加三縣的防疫人員普里永諾（ Sigit Priyono ）也表示，該地區有許多尚未確診的疑似患者，因為仍在等待結果出爐而未被隔離，仍與一般人一起生活。
截至發稿時間為止，根據美國約翰霍普金斯大學數據統計，印尼已有 50187 人確診新冠肺炎、 2620 人死亡。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。