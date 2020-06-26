50萬人擠爆英國海灘小鎮！恐釀防疫破口　急發重大事件

端午連假已屆，不只台灣熱到爆，國外不少地區也正在被熱浪襲擊。英國多塞特郡（ Dorset ）沿海市鎮伯恩茅斯（ Bournemouth ），近日一口氣湧入 50 萬名民眾戲水消暑，由於英國的新冠肺炎疫情尚未真的平息，也讓伯恩茅斯因此宣布「重大事件」，調動額外警力前往疏通。
根據英國《 BBC 》等外媒報導，由於熱浪襲英，成千上萬的民眾都跑到海灘消暑，結果造成許多亂象，讓警方疲於奔命，包含塞車、肢體或口角衝突、亂丟垃圾甚至是在非法地點露營。
伯恩茅斯基督城和普爾議會（ Bournemouth Christchurch and Poole Council ）發出「重大事件」聲明，警告民眾應盡量遠離海灘，但成效不大。議長斯萊德（ Vikki Slade ）表示：「民眾不負責的行為令人吃驚，而且我們的服務人員已竭盡全力，確保所有人的安全。我們別無選擇只能宣布重大事件並啟動緊急響應。」
英國東伯恩茅斯區下議院保守黨議員艾爾伍德（ Tobias Ellwood ）也譴責民眾，聲稱：「非常痛心看到一些人做出自私、危險的行為」，並打下：「由於 50 萬人湧入多塞特郡，路上都是人，阻礙救護車前行。而且海灘人滿為患，警方已對 2 個碼頭下達疏散令」，已要求政府必要時向多塞特郡調派更多警力，協助處理交通疏散和可能的治安問題。當地議會指出，已開出 588 筆違停罰單，25日沿海岸線還清出 33 公噸的垃圾。
報導指出，英國目前仍處於公共衛生危機中，這麼多人一下子湧向同個地區，恐怕只會增加緊急服務資源的壓力，也釀成防疫破口，讓病毒有機會快速、廣泛的傳播。截至發稿時間為止，英國的新冠肺炎確診人數為 309455 人、 43314 人死亡。
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