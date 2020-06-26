美國60%州疫情反彈！世衞：歐洲有30國解封後確診增加　

新冠肺炎疫情在部分地區趨緩，歐洲、美國陸續鬆綁封鎖措施。但世界衞生組織 25 日警告，歐洲有 30 個國家，在解禁後病例增幅擴大；同時美國亦有 30 個州出現疫情反彈。
根據《每日郵報》報導，世衞歐洲區域負責人克魯格（ Hans Kluge ） 25 日在會議上表示，目前歐洲已有 30 國呈現疫情回升的趨勢，其中 11 國的反彈更為顯著，包括瑞典、北馬其頓、烏克蘭、阿爾巴尼亞、科索沃等。克魯格並警告，如果不及時加以控制，將可能使歐洲的公衛醫療系統再次瀕臨崩潰邊緣。
報導並指出，歐盟的數據顯示，從 4 月初開始，歐洲的確診數量逐漸減少，但自從放鬆封鎖後，開始有國家爆發大規模疫情，其中包括德國托尼斯肉類工廠超過 1500 人的群聚感染事件；歐洲每日約新增 2 萬例確診、 700 人死亡。
另一方面，根據美國《 CNN 》報導，與上週相比，過去 1 週美國至少有 30 個州（佔 60％ ）新冠病例增加，在這 30 個州當中，有 13 個州的報告增長率為 50％ 或更高，包含德州、加州、奧克拉何馬州等；此外，有 11 個州的新增病例呈下降趨勢， 9 個州的病例穩定。
白宮方面於 25 日宣布，由美國副總統彭斯( Mike Pence )領導的抗疫專責小組將於 26 日召開會議，將是近 2 個月來的首次。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。