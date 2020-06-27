第2波新冠疫情若爆發？世衛官員：全球恐數百萬人死亡

新冠肺炎疫情隨著各國陸續解封，而在部分地區有回溫跡象，令人擔心病毒是否即將捲土重來。世界衛生組織( WHO )官員近日接受外媒訪問時便警告，若第 2 波疫情爆發，全球恐將有數百萬人因此死亡。
根據美國《 CNN 》報導，世衛組織負責策略計畫的助理秘書長蓋拉( Ranieri Guerra ），近日接受義大利媒體訪問時，把新冠肺炎與 20 世紀初肆虐全球的的西班牙流感（ Spanish Flu ）比較，發現 2 者相似度頗高，疫情很可能都是在夏季呈現減退，但在 9 月、 10 月時迅速捲土重來。
西班牙流感的流行可簡單分為 3 波，第 1 波發生於 1918 年春季；第 2 波是 1918 年秋季，死亡率最高；第 3 波則發生於 1919 年冬季至 1920 年春季。據統計，當時因西班牙流感而死的人，最高可能達 5000 萬人。
蓋拉並警告稱，雖然目前這波新冠肺炎的疫情走向，與世衛官員先前預測的相去不遠，但若新冠肺炎疫情爆發第 2 波感染潮，則全球可能會有數以百萬計的人喪命。
由於目前歐洲和其他國家，都已開始放寬防疫限制措施，但多國也在解封後陸續傳出疫情反彈，新增確診人數不斷增加；加上美國和南美部分地區的感染率和死亡率仍在急遽攀升，即使重新開放邊界，歐盟預計也會將這些地區放在旅遊限制的名單上。
只不過，病毒傳染無國界，雖然部分國家疫情看似得到控制，可隨著全球化與航線陸續恢復，難有任一國家能置身事外；在疫苗問世前，恐怕難以讓新冠病毒完全絕跡。
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