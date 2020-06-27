歐盟7月重開邊境「名單曝光」！台人看完狂問：什麼意思

受到新冠肺炎疫情肆虐，歐美皆淪為疫情慘重區域，而封關數個月的歐盟，確定將於 7 月 1 日重開邊境，首波開放國家卻未見疫情趨緩的台灣，各國名單曝光之後，台人看完卻疑惑提出「一疑點」，相關消息被轉貼至 PTT 引發熱議。
歐盟宣布將於 7 月 1 日重開邊境， 26 日定案首波「安全國家」名單包含：阿爾及利亞、澳洲、加拿大、喬治亞、日本、黑山共和國、摩洛哥、紐西蘭、盧安達、塞爾維亞、南韓、泰國、突尼斯、烏拉圭、安道爾、聖馬力諾、摩納哥和梵蒂岡，不過其中並無包含台灣。
此外，歐盟官員指出，「相互重新開放」是納入「安全國家」的標準之一，而中國大陸也在可接受國家名單內，若中國大陸向歐盟開放邊界，那麼中國大陸就會被列入歐盟的安全國家清單標準內。
至於疫情慘重的美國，雖然是歐盟極為重要的旅遊資源之一，但美國的新冠肺炎確診和死亡數字居高不下，暫時還無法被列入安全國家名單之中，同時也代表歐盟對川普政府控制疫情失敗的一大譴責。
消息曝光隨即被分享至 PTT 八卦版，許多台灣網友卻反問「有中國沒有台灣，歐盟搞台獨？」「歐盟現在這樣是支持台獨嗎」、「這是一國還兩國」、「中國大陸跟台灣不同步耶，什麼意思？」「歐盟眼中，美國跟台灣一樣嚴重」；其他網友紛紛表示「這些安全國家是要一起練蠱？」「你要歐盟開放你，那你要開放歐盟嗎？」「應該是歐盟開放台灣，台灣拒絕開放才對」。（編輯：賴詠璿）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。