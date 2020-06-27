有夠幸運！3年前才得上億刮刮樂　美國男現又中相同大獎

運氣來時，真是擋也擋不住！美國 1 名男子， 3 年前剛刮中價值 400 萬美元(折合台幣約 1.2 億)的頭獎，沒想到最近又再次刮中同等金額的大獎；短短幾年內就被幸運之神光顧 2 次，讓周遭親友羨慕不已，直呼他餘生都不愁吃穿了。
根據美國《 CNN 》等外媒報導，今年 50 歲、居住於美國密西根州南羅克伍德（ South Rockwood ）的男子馬克‧克拉克（ Mark Clark ）， 3 年前開車運送油料給密西根州某處的加油站時，順便買了張刮刮樂試手氣，沒想到把卡片上的銀漆都刮完後，店員便告知克拉克「你中頭獎了！」
聽聞喜訊的克拉克，回家後便跟父母分享這天大的好消息，並於不久後退休，原以為這種好運畢生僅此 1 次，沒想到就在幾週前，幸運之神再度來敲門。
「父親在 1 年前去世，我忍不住想，也許他留下的這枚幸運硬幣又幫了我 1 次。」克拉克用爸爸 10 年前隨手給他的 1 枚銅板，竟再次刮中頭獎，金額一樣是 400 萬美元：「很難準確表達我當下的感受」。
接連 2 次抱回鉅額獎金，克拉克說，雖然人生經歷了低谷和高峰，但自己會繼續過安靜退休生活，閒暇時釣釣魚並和兒子與家人一起歡度時光，就像以前父親還在時那樣。