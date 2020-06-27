北京2週已近300確診！出現「三手傳染」　竟是公廁惹禍

中國大陸北京市的新冠肺炎本土疫情，目前仍陸續有確診病例出現，大部分都與「新發地批發市場」有關，根據中國國家衛健委最新統計， 26 日又新增 17 例本土病例，均集中在北京，也使北京自月中以來，累積病例已達 297 例。
根據中國衛健委公告， 26 日單日新增 21 例確診，除北京的 17 例本土病例外，其餘 4 例為境外移入病例，分別為廣東 2 例、上海 1 例和甘肅 1 例。至於北京的 17 例，分布區域則為新發地市場所在的豐台區 15 例、大興區 2 例。
根據《新京報》報導，眼見以新發地為震央的疫情仍在持續，北京官方已開始究責，免去張月琳原新發地農產品市場中心總經理職務，改由新發地 15 名「元老創始人」之一，曾擔任過新發地董事長助理、常務副總經理、總經理等職務的張連明擔任；羊肉綜合交易大樓常務副經理李友牛也被免去職務。
此外，在北京的確診病例中， 1 對無疫區及接觸史、也沒去過新發地市場的夫妻， 21 日被確診罹患新冠肺炎。經過流行病學調查，專家研判，夫妻倆應是因為他們賣烤肉飯的「天客隆超市」公廁， 12 日時曾因停電無法使用，結果就到了永定路 70 號院借用，而該棟樓先前曾出現確診患者，該公廁經環境採樣後也驗出新冠肺炎陽性。
相關報導指出，居住在永定路 70 號院的患者是玉泉東市場的商販，因與新發地商販接觸染病，沒想到其所居住的空間公廁，竟會因此造成天客隆超市的夫妻檔感染，屬於與新發地市場相關的「三手傳染」情況。
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