美國單日確診又飆新高！在地台人曝「真實情況」：救命啊

新冠肺炎疫情全球延燒，美國慘淪疫情最嚴重國家，數州通報感染人數持續上升，全境總確診人數已經來到 242 萬多人，且近日疫情還有反彈跡象。對此， 27 日清晨有網友在 PTT 八卦版提到，美國自疫情爆發以來，首度單日突破 4 萬人確診，貼文立刻引發熱議。
一名人在美國的台灣網友貼出美國疫情相關新聞，指出美國單日確診突破 4 萬人，又是新紀錄，目前已經連 3 天創下新高，其中有 11 個州破單周確診紀錄，有 5 個州破單日確診紀錄，包含佛州、喬治亞、南卡、田納西、猶太，而佛州更是一天就高達 9000 例確診，比周三的紀錄暴增 6 成。
原 PO 表示，佛州和德州昨天已經宣布要回復封城狀態，德州奧斯汀市長也說 7 月中旬醫療可能會崩潰，同時在大西洋另一邊的歐洲葡萄牙也在恢復部分地區的封城，加州州長也說可能會恢復封城，文末崩潰的說「應該很快就要了，洛城這邊據說快爆炸了，救命啊！」
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛憂心表示「封了又解，解了又封，美國人還是一堆不戴口罩的」、「美國人愛好自由，規定是規定，個人自由還是重於一切」、「然後美國大聯盟要開打了」、「 NBA 瑟瑟發抖」。（編輯：賴詠璿）
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