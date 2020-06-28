新冠疫情持續擴散　全球累計確診破千萬、逾50萬人死

新型冠狀病毒（ COVID-19 ）持續在多個地區蔓延，世界衛生組織（ WHO ）上週發出警告指，預計在本週結束全球確診病例將累計至 1 千萬例。今（ 28 ）已有統計網站統計，全球累計確診病例突破 1 千萬例，死亡逾 50 萬例。
根據世界實時統計數據（ worldometers ），至格林威治標準時間 28 日上午 1 點 19 分，全世界感染 COVID-19 的人數累計 1008 萬 162 例，其中 50 萬 1262 例死亡。全球新增確診人數也持續增加，過去 24 小時，全世界範圍內共增加逾 17.4 萬例
約翰・霍普金斯大學的數據則顯示，全球累計共 994 萬 9767 例，其中 49 萬 8100 例死亡。累計病例數最多的國家分別是美國（ 250 萬 7874 例、12 萬 5504 死）、巴西（ 131 萬 3667 例、5 萬 707 死）及俄羅斯（ 62 萬 6779 例、8958 死）。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。