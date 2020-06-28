韓國首爾1715人教會爆群聚感染　危及國會、KBS總部

韓國首爾市內新型冠狀病毒（ COVID-19 ）隨著防疫限制鬆綁，感染人數有漸漸增加的趨勢。根據《韓聯社》，韓國疾病管理本部（ KCDC ），昨日（ 27 ）共通報 51 例，其中有 15 例集中在首爾市， 9 人為首爾西南部冠岳區「旺成教會」信徒或密切接觸者。今日（ 28 ）再新增 62 例，其中 40 例為本土感染， 14 人集中於首爾；其餘則分布在京畿道（ 17 ）、大田（ 6 ）、光州（ 4 ）、全羅南道（ 3 ）、忠清北道（ 1 ），全韓國累計 1 萬 2 千 715 例。
據韓國媒體報導，過去 8 日韓國共新增約 60 例，包括本土感染、境外移入案例。首爾首都圈和大田市的商店、療養院等地都有出現小規模集體感染。其中，首爾市擁有1700 多名信徒的「旺成教會」，有關人士確診病例正在快速增加，引起防疫當局關注。
《朝鮮日報》指出，旺成教會鄰近汝矣島的國會、大型電視台總部，增加了病毒擴散至國會、演藝圈的風險。昨日通報的病例中，一名 26 歲女性為當地小代課老師，曾於 6 月 21、23 日前往教會；而一名 20 多歲女性在韓國企業數據分析大樓地下室任職，該棟大樓位於地鐵 9 號線國會議事堂站 3 號出口，過去的 23 日至 25 日期間一直在辦公大樓內工作，直到 25 日出現症狀，永登浦區接收篩檢，隔日確診。
26 日，一名30 多歲男性確診，男子居住於「旺成教會」所在的冠岳區 ，並任職於汝矣島的現代集團 Capital 大樓，同樣鄰近國會議事堂站。
幾位確診病例待過的兩處建築物緊鄰國會議事堂，加上患者曾透過地鐵通勤，再假定患者日常時常在附近用餐，鄰近地區涵蓋韓國放送公社（ KBS ）總部，是首爾繁忙的地區之一，感染擴大的風險恐大幅增加。目前韓國疾病管理本部已經開始針對教會 1715 名教友進行診斷、篩檢。
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