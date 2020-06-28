偷吃還朝鏡頭挑釁！農夫公審「圓滾滾生物」惡行：惡魔啊

這年頭有不少人在忙碌的工作和飛快的生活步調下，時常希望自己能擁有一塊小花園，能種種花草或是蔬果。而在美國就有一名男子想盡辦法在家附近找到了一畝田，沒想到他竭盡心力耕種的農作物，卻時常被偷走或遭破壞，讓他氣得架設攝影機，誓言要抓到這位兇手，沒想到卻意外拍到「兇手」傻萌樣貌，讓他有不同打算。

根據《 The Dodo 》報導，美國德拉瓦州（ Delaware ）一名男子傑夫·佩爾馬（ Jeff Permar ）精心照料的園地在將近可收成時，卻被不知名人士給破壞。而在他架好監視器後，鏡頭卻捕捉到了一隻圓滾滾的土撥鼠，正大光明的挖出他的農作物，甚至在鏡頭前大快朵頤，讓他又氣又好笑。

▲傑夫表示自己試過多種方式來防止農作被偷，卻無法阻止土撥鼠。（圖／翻攝自Jeff’s Garden Project ）

被這隻土撥鼠可愛萌樣給征服的傑夫，最後決定不「懲罰」這名毀壞他果園的小惡魔，反而決定為這隻土撥鼠開設

Youtube 頻道

，甚至也把自己的 IG 帳號改為土撥鼠 Chunk 的專用帳號，他也表示「我認為我們和其他生物都是並存的，這片土地也是屬於牠的土地，我只是恰好把作物種在上面而已」，打算與意外的嬌客和平共處。

在《 ABC News 》的採訪下，傑夫也向記者表示就算自己再怎麼嚴防園地內的作物，這位「明星直播主」總是有辦法鑽進去，在鏡頭面前開心的享用大餐，此外他也解釋「園藝有時候並不只是為了要收穫成果來填飽肚子，有時更重要的是要餵養人的靈魂」，他也很高興自己替土撥鼠 Chunk 設立的頻道最後讓不少網友感到「被療癒了」。（編輯：楊智傑）