中國暴雨災情擴大、危及上海！官方發布：25條河洪水超警

▲（圖／翻攝自微博）

中國南方近日連日暴雨成災，據應急管理部統計至少 26 個省份遭遇水災，逾千萬人收到波及、上萬棟房屋倒塌，逾 57 萬人被迫遷離家園，農業損失至少 241 億元人民幣。中國官方已啟動國家 Ⅳ 級救災應急，但大暴雨仍然持續，中央氣象台昨日（ 28 ）晚上 6 時連續發布黃色警報，預計 28 日至 29 日晚上 8 時，江蘇、上海、浙江、安徽等地有大暴雨，全國 25 條河流發生超警以上洪水。據中國中央氣象台資訊，前日（ 27 ）受到新一輪強降雨影響，重慶、湖北、河南以及安徽四省市遭遇了大暴雨的侵襲，部分地區的降雨可以用「潑水式」強降雨形容，湖北地區更是打破氣象記錄以來最高單日降雨量。全中國 25 條河流發生超警以上洪水，預計至明日（ 28 ）強降雨強度將有所減弱，但氣象局呼籲各地仍須加強防範。昨日（ 28 ）氣象局發布連日暴雨黃色預警，預計至今日（ 29 ）晚間 8 時，江蘇大部、上海、浙江北部、安徽中南部、湖北東部和南部、江西北部、湖南北部、貴州北部、雲南東北部、四川南部以及山西北部、河北西部、內蒙古中部偏南、新疆沿天山地區等地的部分地區有大到暴雨，其中，江蘇東北部和西南部、湖南北部、湖北東南部等地局地有大暴雨（ 100 至 180 毫米）。據中國媒體報導，據統計今年已發生逾 20 次強降雨，逾 1122 萬人受災。至 28 日，湖北省強降雨至少導致 65 萬人受災、直接經濟損失 4.57 億元人民幣；四川彝海鎮、高陽街道及靈山景區局部地區受災嚴重，至 28 日下午 4 點，特大暴雨災害已導致 12人遇難、10人失聯 。