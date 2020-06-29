港版國安法最高可判終身監禁　反送中示威者恐遭追溯

▲（圖／翻攝自臉書）

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▲去年 11 月香港多個大學遭到警方發射催淚彈，困在學校內的大多是年輕、未滿18 歲的示威者。（圖／翻攝自推特 twitter@LamYikFei ）

▲（圖／翻攝自黎智英推特）

中國人大常委會自週日（ 28 ）連續三日開會，香港人大代表證實「港版國安法」列入議程，預計將在 30 日進行表決。「港區國安法」草案主要內容說明列明，駐港國家安全公署和國家有關機關，在「特定情形下」對極少數危害國家安全犯罪案件行使管轄權，條文描述相關罪行包括：分裂國家、顛覆政權、組織實行恐怖活動、勾結外國或境外勢力危害國安等 4 項罪行及刑責。但香港法界、民運人士關注，「國安法」描述的犯罪情節過於模糊，以及是否會追溯既往、送至中國內地審理。香港行政會議成員湯家驊向香港電台表示，據他了解「港區國安法」是有最低刑期概念，如果最高刑期是終身監禁，估計最低刑期可能是10年。香港大律師公會副主席葉巧琦表示，在港判囚終身的罪行包括強姦、販毒及謀殺等，有關罪行刑罰屬社會共識，但目前「港區國安法」4個罪行定義不清。令人擔憂的事，「港區國安法」生效前作出的行為，有機會被用作持續犯罪的舉證。據《香港電台》，港大法律學院首席講師張達明表認為，「港區國安法」的定義是否與中國的國家安全法一樣值得注意，若兩者相同，那就是「包羅萬有」，包括意識形態也被列為犯罪，他擔心應用在香港的話，任何範疇都可能觸及紅線。中國民運人士王丹在臉書表示，有外媒駐北京記者根據中共內部消息， 6 月底會通過港版國安法，並將隨即在 7 月 1 日逮捕黃之鋒、黎智英兩人，但不確定會留在港受審還是「送中」。王丹相信黃、黎兩人應已做好準備，但警告香港人，若抓捕成真，所有參加反送中運動上了黑名單的人將有可能被逮捕，其中包括許多香港年輕人。外界推測，在反送中運動期間，有不少港警拍攝示威者面部特徵、搜集身分證件等，可能就是作為未來起訴的證據。此外，去年 11 月香港理工大學爆發激烈警民衝突，不少學生受困於校園內，經過多方人士協調才將學生帶出。當時港府表示，未成年人（ 18 歲以下）登記資料後可先返家，強調逮捕不等於認罪或投降，但這些檔案都讓外界擔心可能被作為追溯的證據。香港自決派社運人士、香港眾志秘書長黃之鋒曾任學民思潮召集人，參與過 2014 年雨傘運動，並持續參與香港政治活動。他先前透過推特表示，一但北京介入香港的國安案件，嫌犯可以被「送中」，黃之鋒自認作為首要目標之一，可能會受到秘密審判、坐黑牢、電視認罪和遭遇刑求。香港蘋果日報、壹傳媒創辦人黎智英，長期為香港泛民主派政黨的政治捐贈者，2014 年雨傘運動時被指控策劃佔領中環。去年反送中示威期間，被以涉嫌恐嚇《東方日報》記者遭警方逮捕，目前黎智英因涉嫌集結罪、恐嚇罪等被起訴。外界認為，黎智英建定的民主立場可能會成為國安法通過後的首要目標之一，但黎智英也誓言不會離開香港，並在 28 日透過推特發文表示國安法「只顯示了中共國安法是多麼恐懼和脆弱。」