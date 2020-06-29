牛羊肉也吃不了？北京官方：逾3成病例來自新發地肉市場

中國北京市自 6 月 11 日發現新型冠狀病毒（ COVID-19 ）本土感染案例，至昨日（ 28 ） 24 時累計共 318 例確診、26 例無症狀感染者，318 例尚未有人出院。據陸媒《健康時報》，北京市確診 318 例中有 102 例集中在新發地市場「牛羊肉綜合大樓」地下一層的工作人員，佔總數逾 3 成。
北京市 28 日疫情防控工作新聞發佈會上，北京市豐台區委副書記、區政府代區長初軍威表示，基於疫情防控的工作需要，決定對牛羊肉綜合大樓相關集中隔離人員在原來 14 天的基礎上再延長集中醫學觀察 14 天。
更早在 24 日的新聞發佈會上，北京市衛生健康委員會主任雷海潮就將「牛羊肉綜合交易大廳」列為高風險地點。
中國疾控中心副主任馮子健表示，新發地市場存在污染物傳播，在新發地牛羊肉交易大廳的環境樣本中檢測出了病毒陽性，顯示新冠病毒在特定環境中造成了嚴重污染。而北京市疾控中心專家組成員楊鵬則在《央視》採訪中表示，新發地市場來往人數眾多、貨物進出繁忙，牛羊肉大廳地下一層，一方面人員比較多，另一方面，牛羊肉、海鮮需在低溫環境下保存，可能會比其他地方，更容易讓病毒存活、傳播。
目前被認為是北京疫情再度爆發的感染元「新發地市場」，最早傳出在處理三文魚（鮭魚）的砧板上驗出病毒陽性，一時之間造成當地海鮮價格下滑。這次牛羊肉交易的樓層出現嚴重疫情也引起關注，北京大學第一醫院感染科主任王貴強在 25 日北京市新聞發布上表示，目前沒有任何證據提出，新冠肺炎病毒可以通過消化道傳播，所以通過「吃」感染疫情的風險很低。
另外，多位專家均層表示，由於新冠病毒對溫度敏感，56 ℃ 下30分鐘就失去感染能力，所以只要食物經過充分加熱，傳染風險就較低。
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