巴基斯坦「華爾街」證券所遭恐攻　無差別射擊至少釀7死

巴基斯坦當地時間週一（ 29 ）上午 10 時左右，位於克拉嗤（ Karachi ）巴基斯坦證券交易所（ Pakistan Stock Exchange，PSX ）遭到人士持槍闖入，當地警方表示 4 名「恐怖份子」已經全數遭到擊斃，但在場的 4 名保全以及 1 名警察也在駁火中不幸死亡。醫院消息人士稱，有 7 具屍體及 2 名傷員被送至醫院。
綜合外媒報導，繁忙的克拉嗤被稱為是巴基斯坦的「華爾街」，當地時間上午，武裝人士聚集在證券交易所建築外，目擊者拍下的影片中可見些人背著揹包、攜帶自動槍枝，試圖從停車場強行進入。據政府情報這些人穿著類似警察非執勤時的衣物。
再嘗試進入建築未果後，武裝份子對交易所發動槍擊，與在場的保全人員駁火，後管理人員在維安警力的協助下擊斃武裝份子。根據證交所公告，情況已獲得控制。
證券交易所董事 Abid Ali Habib 表示，這些武裝份子對所有人「無差別開槍」，引起在場民眾恐慌，所幸因為 COVID-19 防疫措施，證券所出勤的人員比平時來得少。
克拉嗤警察局長向巴基斯塔當地電視台《 Geo TV 》表示，情況已經受到控制，所有的武裝份子都已被擊斃，他們所攜帶的武器除了 AK-47 步槍、手榴彈，也包括炸彈。