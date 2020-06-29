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反擊美制裁港版國安法　中外交部：限制惡劣美方人士簽證

國際中心林孝萱/綜合報導-2020-06-29 17:36:01
▲中國外交部發言人之一趙立堅。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
中國全國人大常委會 28 日至 29 日召開會議，備受外界關注的「港版國安法」確定列入議程，香港人大代表透露國安法預期在 30 日將進行表決。今日第二次會議，審議包括港版國安法等多項草案。有消息稱，在草案二審稿中，沒有提及法律有追溯力。中國官媒則報導，草案表決稿已提交至全國人大常委會會議審議。

中國外交部發言人趙立堅今日（ 29 ）表示，香港國家安全問題，屬於中國內政，任何外國無權干涉，美國參議院不顧中方嚴正立場，執意審議通過有關涉港消極議案，惡意詆毀香港國安立法，嚴重干涉香港事務和中國內政，違背國際法和國際關系基本准則，中方對此堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

趙立堅強調，中國政府對維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，並批評美方對涉港中國官員實施簽證限制，是「錯誤行徑」，中方決定，對在涉港問題上表現惡劣的美方人員實施簽證限制。

趙立堅敦促，美方認清形勢，不得藉審議、推進有關議案對中方進行所謂制裁，否則中方將採取堅決有力的反制措施，一切後果由美方承擔，並稱「無論亂港分裂勢力如何叫囂，無論外部反華勢力如何施壓，都阻擋不了中方推進香港國安立法的決心和行動。他們的圖謀必將失敗，有關議案也是廢紙一張」。

▲美國國務卿龐皮歐指中國透過佛洛伊德之死掩蓋自身侵害人權的事實。（圖／翻攝自
▲美國國務卿龐皮歐。（圖／翻攝自 RT News ）
 

美國參議院日前通過《香港自治法案》，次日（ 27 ）國務院即宣布，將會因應北京對香港的政策，針對涉迫害香港自主、人權的官員實施簽證限制。國務卿龐皮歐（ Mike Pompeo ）表示，總統川普承諾會懲罰中共官員，以維護香港自治，將會被制裁的對象包括被認為「破壞香港高度自治」的現任、前任中國官員，甚至是官員的親屬。

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