反擊美制裁港版國安法　中外交部：限制惡劣美方人士簽證

▲美國國務卿龐皮歐。（圖／翻攝自 RT News ）

中國全國人大常委會 28 日至 29 日召開會議，備受外界關注的「港版國安法」確定列入議程，香港人大代表透露國安法預期在 30 日將進行表決。今日第二次會議，審議包括港版國安法等多項草案。有消息稱，在草案二審稿中，沒有提及法律有追溯力。中國官媒則報導，草案表決稿已提交至全國人大常委會會議審議。中國外交部發言人趙立堅今日（ 29 ）表示，香港國家安全問題，屬於中國內政，任何外國無權干涉，美國參議院不顧中方嚴正立場，執意審議通過有關涉港消極議案，惡意詆毀香港國安立法，嚴重干涉香港事務和中國內政，違背國際法和國際關系基本准則，中方對此堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。趙立堅強調，中國政府對維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，並批評美方對涉港中國官員實施簽證限制，是「錯誤行徑」，中方決定，對在涉港問題上表現惡劣的美方人員實施簽證限制。趙立堅敦促，美方認清形勢，不得藉審議、推進有關議案對中方進行所謂制裁，否則中方將採取堅決有力的反制措施，一切後果由美方承擔，並稱「無論亂港分裂勢力如何叫囂，無論外部反華勢力如何施壓，都阻擋不了中方推進香港國安立法的決心和行動。他們的圖謀必將失敗，有關議案也是廢紙一張」。美國參議院日前通過《香港自治法案》，次日（ 27 ）國務院即宣布，將會因應北京對香港的政策，針對涉迫害香港自主、人權的官員實施簽證限制。國務卿龐皮歐（ Mike Pompeo ）表示，總統川普承諾會懲罰中共官員，以維護香港自治，將會被制裁的對象包括被認為「破壞香港高度自治」的現任、前任中國官員，甚至是官員的親屬。