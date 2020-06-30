要求通緝川普遭國際刑警拒絕！美官員：這讓伊朗看似很蠢

伊朗檢方昨天（ 29 日）針對伊朗革命衛隊聖城旅指揮官蘇雷曼尼（ Qassem Soleimani ）遭狙殺一事，向各國政要及軍方發布逮捕令，請求國際刑警組織（ Interpol ）協助，逮捕名單竟包含美國現任總統川普，引發國際譁然；此事遭到國際刑警組織拒絕，連美國涉伊朗事務官員也抨擊，稱伊朗此舉讓自己看起來相當愚蠢。綜合外媒報導，有關伊朗方面宣稱，已鎖定 36 名美國代表發布逮捕令，要求國際刑警組織發布紅色通報，還強調即使川普卸任也會持續追緝一事，總部設於法國里昂的國際刑警組織後來表示，不會考慮伊朗的要求，這意味著川普沒有被捕的危險，國際刑警組織並稱，該組織的規章規定，禁止從事任何具有政治性質的干預或活動。美國伊朗特別事務代表胡克（ Brian Hook ） 29 日針對此事強硬回應道：「這是一種宣傳伎倆，沒有人會認真看待，這會讓伊朗人看起來很愚蠢」，認為伊朗政府慣用的這些政治伎倆，美方已經相當習慣，並不因此感到驚訝，還稱伊朗的請求與國家安全、國際和平都無關，而國際刑警組織也不會干預這類具有政治意涵的訴求。雖然伊朗的請求遭到拒絕與回擊，但分析指出，德黑蘭當局發出的指控，也凸顯了自川普單方面退出的核協議後，伊朗與美國之間的緊張關係仍在加劇，蘇雷曼尼之死只是 2 國衝突的冰山一角。中美俄英法德 6 國於 2015 年與伊朗達成協議，限制伊朗發展核武器，換取國際社會解除對伊朗的制裁；但川普上任後已於 2018 年宣佈，美國將撤出伊朗核協議，對伊朗政權重新施加制裁。當時伊朗則表示，凖備重新啟動鈾濃縮項目，作為對美國毀諾的回應。