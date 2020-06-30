世衛下週派專家赴中調查新冠起源！譚德塞：最糟時刻未到

新冠肺炎疫情造成越來越多人感染，截至台灣時間 30 日清晨 7 點，全球已有至少 10256251 人感染、 504200 人死亡。世界衛生組織（ WHO ）秘書長譚德塞（ Tedros Adhanom Ghebreyesus ） 29 日聲稱，世衛下週將派專家前往中國，調查新冠病毒起源。
綜合外媒報導，譚德塞在 29 日於日內瓦的發布會上強調，有鑑於新冠肺炎大流行仍未有結束跡象，了解病毒的起源一事非常重要，下週將派遣 1 組專家前往中國調查病毒起源。
不過，譚德塞尚未透露團員名單及行程細節，僅表示 5 月就已跟北京提出派專家到中國協助調查病毒源頭的要求。
譚德塞並警告，最糟的時刻尚未到來，儘管部分國家防疫有成，但以全球範圍來說，現在疫情的傳播確實仍在加速，離疫情結束還非常遠，而且隨著各國陸續開放，病毒活動的空間也有所增加，再次呼籲各國團結，共同打贏對抗新冠肺炎的戰爭。
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