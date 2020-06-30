回應港版國安法！美國務卿：終止對香港出口國防設備

自從中國人大於 5 月底決定審議並通過香港國安法規後，來自歐美的反對聲浪相當多，美國更是揚言終止賦予香港的特殊地位與待遇，因認為香港將與中國內地其他省市無異。美國國務卿蓬佩奧( Mike Pompeo ) 29 日宣布，即日起終止對香港出口國防設備，並對港實施國防產品及軍民兩用技術（ dual-use technologies ）限制。
美國國務院 29 日以蓬佩奧的名義發表聲明，蓬佩奧表示，中共剝奪香港自由的決定，迫使川普政府重新評估對香港的政策，而隨著北京持續通過、推動「港版國安法」，美國將自即日起終止美國國防設備對港出口，並限制美國出口香港的國防和軍民兩用等敏感技術，將對香港、中國一視同仁。
聲明中還提到，美國被迫採取此行動來保護美國的國家安全，因為美國再也無法區分這些物品是出口到香港還是中國，站在美國的立場，不能冒險讓軍事物品落入人民解放軍手中，特別解放軍存在的主要目的，是通過任何必要的手段來維護中共的專政。
蓬佩奧並強調，美國有關的行動，針對的都是中共政權，而非中國人民，雖然他並不樂見此類行動的採取，但這是北京決定違反《中英聯合聲明》承諾導致的直接結果，有鑑於北京將香港視為「一國一制」，美方也將視同如此。目前，美國正在審查其他部門，以採取反映香港的實際情況措施。
除了國務院，美國商務部亦在 29 日發表聲明，考量到中共對香港採取新的安全措施，損害香港自由自治，加上美國不願承擔敏感技術被轉移給解放軍或中國國安部門的風險，決定撤銷對香港的特殊相關待遇，包括暫停出口許可證豁免，進行取消差別待遇評估等等。