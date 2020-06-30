BBC：中國發現新流感病毒！「報導曝光」全看傻：別鬧啊

新冠肺炎疫情全球延燒，許多國家確診人數不停攀升，英國廣播公司《 BBC 》今（ 30 ）日報導指出，中國大陸再發現具有爆發大流行潛力的新流感病毒，病毒來自豬隻，可能傳染人類，消息一出立刻引發台灣網友高度熱議。
一名網友在 PTT 分享《 BBC 》報導「中國大陸再發現具有爆發大流行潛力的新流感病毒（ Flu virus with 'pandemic potential' found in China ）」，內容大致提及中國大陸科學家發現新的具有爆發大流行流感病毒株，此病毒來自豬隻，目前由豬隻帶原，但可能傳染人類。
報導中也指出，研究人員擔憂病毒可能會持續變異，產生人傳人的能力，雖然不造成立即威脅性，但研究人員仍稱此病毒具有演變成傳染人類的「所有特性」，因此必須嚴加監控，因為是新的病毒，所以人類幾乎沒有免疫力。
貼文一出，隨即引發網友高度關注，紛紛回應「別再鬧了」、「病毒、戰爭哪個會先毀滅人類呢？」「豬流感以前就有，新變異的吧」、「到底想怎樣」、「真的是煉蠱場耶」；不過，也有網友指出「不就 H1N1 變異型，每年都會有變異株啊」。（編輯：賴詠璿）
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