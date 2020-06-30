僅86天就逾千萬確診！陸專家：全球病例很快會破2千萬

新冠肺炎全球確診人數突破 1000 萬大關，世界衛生組織( WHO )警告，最糟的時刻尚未到來，疫情仍處於大流行階段。中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友 29 日接受陸媒專訪時也表示，新冠肺炎疫情沒有冬夏季之分，第一波疫情根本還沒過去，全球病例數從 1000 萬翻倍到 2000 萬所需的時間只會更短。
綜合陸媒報導，吳尊友 29 日晚間接受中國大陸《央視》訪問，與主持人白岩松進行對談。吳尊友表示，全球每天新增病例數約在 10 多萬，美國、巴西日增病例數則是超過 4 萬，比一週前又翻了 1 倍，種種跡象顯示，全球疫情第一波根本就沒有過去，即使在夏天也又出現了疫情，說明新冠肺炎沒有冬夏季之分，若是防疫稍有鬆懈，疫情就可能出現反彈、擴散範圍更大。
吳尊友並稱，從目前全球的防控力度來看，除了中國和少數幾個國家有效的控制了疫情外，大部分的國家都未有效控制住疫情，全球確診人數從 1000 萬到 2000 萬，所需要的時間會更短，新冠肺炎全球疫情還沒有達到最高峰，還會持續上揚。
吳尊友呼籲，各國一定要尊重科學，依靠科學根據，確實落實科學防疫措施，即使未來疫苗成功研發，也不能就此放心，因為所有疫苗皆是仿照人體感染後產生的自然免疫，長期免疫力的可能性也較低，並不能保證終身免疫。
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