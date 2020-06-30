疫波未平又起！中國境內發現H1N1變異「新豬流感」病毒

中國湖北省爆發新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情，世界衛生組織（ WHO ）今日（ 30 ）宣布將派遣專家前往調查源頭。COVID-19 疫情持續肆虐、確診人數不斷攀高的同時，據《 BBC 》報導，一種潛在「大流行」風險的新型豬流感在中國境內被發現。
研究人員指出，病毒由豬隻攜帶但屬於「人畜共通」，能夠傳染給人類，令人擔憂的是病毒可能經過變異後，更容易在人類之間傳播，進而演變成另一個「全球大流行」。但研究人員也表示，雖然現時新豬流感還不是立即的問題，但病毒有所有「易感染人類」的特徵，必須密切監測，由於它是新的病毒，人類可能對它幾乎、甚至完全沒有抵抗力。
據美國國家科學院院刊《 PNAS 》，這隻新豬流感病毒被稱為「 G4 EA H1N1 」可能是從 2009 年的 H1N1 變異而來，並且演變的更加容易傳染給人類。研究報告指，豬作為中間宿主，對豬隻的流感病毒監測是預防下一個全球大爆發的關鍵。值得關注的是，中國境內已經有些一養豬工人對新病毒的血清陽性率較高，呼籲應立即監測養豬業的人員。
研究人員透過人類流感疫苗株與「 G4 EA H1N1 」重佩，結果的低抗原交叉反應性顯示，人類之中對流感的群體免疫對「 G4 EA H1N1 」毫無用武之地。而在職業接觸人員的血清樣本結果顯示，約 10.4% （ 35/338 ）呈陽性，特別是 18 至 35 歲的人員陽性率較高（ 20.5%，44 個樣本中有 9 個呈陽性） 。
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