港版國安法逼近！黃之鋒、羅冠聰、周庭宣布退出香港眾志

▲（圖／翻攝自臉書）

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中國全國人大常委會今（ 30 ）在北京人民大會堂舉行閉幕，並經過 162 名人大常委表決，一致通過「港版國安法」草案，詳細條文尚未公布，但香港媒體引述港區人大代表、法政界人士，預期觸法恐判 10 年刑期，最高可判「終身監禁」。上午 10 時左右，香港自決派社運人士黃之鋒，透過 Facebook 宣布，將辭去香港民主派的政黨「香港眾志」秘書長一職，並退出政黨，以個人身份踐行信念。同時宣布退出香港眾志的還有 2 創黨成員：前主席羅冠聰、前副秘書長周庭。黃之鋒在 Facebook 上對眾志夥伴表達感謝，並直言現今「港版國安法」壓境、解放軍演示狙擊「斬首」，在香港從事民主反抗，憂心性命安危已不再是無稽之談。宣佈辭任香港眾志秘書長，同時退出香港眾志，並會以個人身份踐行信念，繼續堅守香港。香港眾志前主席（任期：2016 年 4 月10日－2018 年 5 月 12 日）羅冠聰同樣透過 Facebook 宣布退出眾志，以個人名義繼續參與民主運動。羅冠聰指，「港版國安法」通過將在香港掀起一股腥風血雨的文革潮，港人恐不再擁有言論思想自由，人心惶惶，而政治人物的風險更大。前副秘書長周庭表示，作為創立成員之一，退出香港眾志是沈重且迫不得已的決定，未來無法繼續參與國際連結工作。