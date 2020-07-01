日本東京都地方選舉出奇招　竟把「安倍口罩」變胸罩

The China Post報導，近年來，全球政壇有不少年輕網紅YouTubers、直播主崛起，透過吸睛的競選海報吸引更多選票。
東京都知事選舉將於7月5日投開票。東京都北區戰況激烈，候選人各出奇招，其中一名候選人為了讓民眾對她留下深刻的印象、並博取媒體版面，竟使出最後殺手鐧成功引起輿論話題。
這名候選人名叫新藤加菜，他把令人怨聲載道的「安倍口罩」當成胸罩，成功博取媒體版面。
正當疫情肆虐，日本首相安倍晉三發放布口罩給每個家戶，然而，民眾收到這些口罩後發現尺寸太小，而且還發霉發黃，引發民怨。爾後這些口罩被日本網民戲稱為「安倍口罩」。
東京都北區都議補選候選人新藤加菜於6月23日在推特發佈帶著「安倍口罩」製成的內衣，表達對政府防疫政策不滿。
據日媒報導，新藤加菜是日本政壇第一位公開PO出著內衣照片的女性，且新藤與其所屬政黨對於這樣具有爭議性的競選方式絲毫不害羞。
這張競選海報在日本掀起激烈討論，有些人並不在乎政治，也有人認為海報太過前衛，尤其這張海報張貼在公共場所。
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