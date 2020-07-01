日本自駕鬼屋嚇出新高度　隔著車窗被嚇全程符合防疫

自新冠肺炎疫情爆發後，為配合政府防疫影響了全球不少產業，除了商店被暫停營業外，包括百貨公司、遊樂園、影視等難以維持社交距離的產業也都因疫情而相當慘澹。先前就有鬼屋業者抱怨，工作人員必須近身嚇顧客才能達到遊鬼屋的樂趣，為配合防疫不僅要離得遠遠的、還要戴上口罩，效果落差大，導致生意一落千丈。不過，一間位於日本的鬼屋設計公司Kowagarasetai突發奇想，創造全球第一間「猛鬼停車場」，讓遊客們可以自駕前往，在車子裡體驗被嚇出冷汗的刺激感。





這間自駕鬼屋停車場位於東京港區東麻布（Higashi Azabu），當遊客把車停好之後，就可以打開車內的收音機聆聽恐怖故事，一邊等待僵屍、冤魂拍打車窗，或留下血掌印，讓人在炎炎夏日裡，隔著擋風玻璃依然被嚇到飆汗，而且全程符合防疫。





Kowagarasetai團隊專門為各大遊樂園提供鬼屋體驗，然而，自疫情爆發後遊樂園產業生意受到衝擊，連帶導致他們訂單量大減。面對近80％的顧客流失，讓團隊製作人Kenta Iwana意識到轉型的必要性。



當遊客把車停好之後，就可以打開車內的收音機便聆聽恐怖故事，一邊等待僵屍、冤魂拍打車窗，或留下血掌印。（圖／翻攝自官網） 年僅25歲的製作人Kenta Iwana自信滿滿地認為，這種新型鬼屋會比傳統鬼屋更恐怖，他說：「在這自駕鬼屋，遊客們被關在車內無處可逃，必須一直被嚇到結束，讓恐怖感更升級。」Kenta Iwana表示，自己是在面對疫情生意受到衝擊後，被激發出這個點子。他說：「專家們一再強調，密閉空間、擁擠的地方、與近距離接觸是最容易導致群聚感染的因素，而這三項鬼屋恰恰都有。」





團隊裡一名負責嚇人的工作人員Kota Hanegawa也說：「雖然他們躲在擋風玻璃後面，我還是能靠得很近，達到嚇人的效果。能夠近距離觀察到他們的反應，同時保持社交距離，相當有趣。」他表示，新型鬼屋也收到許多民眾正面的反響。



Kowagarasetai團隊專門為各大遊樂園提供鬼屋體驗，然而，自疫情爆發後遊樂園產業生意受到衝擊，連帶導致他們訂單量大減。（圖／翻攝自官網） 目前，日本的防疫規範漸漸鬆綁，部分遊樂園已經慢慢開放，不過仍限制遊客數。









