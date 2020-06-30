「港版國安法」通過　林鄭：香港司法獨立不受影響

中國人大常委會今（ 30 ）日早上全體通過「港版國安法」，特首林鄭月娥下午以錄影方式，在聯合國安理會會議上發表 6 分鐘談話。林鄭表示，「港版國安法」實施後，香港人的言論、集會、結社等自由仍受到保障，香港司法獨立不受影響，立法僅針對極少數人，法例並無追溯力，審訊以無罪推定為原則。林鄭月娥表強調，中央政府有權就國家安全立法，香港是中國不可分割的一部分，在「一國兩制」的安排下，《基本法》容許港澳自行就國家安全立法，澳門於 2009 年就國安立法，但香港 2003 年立法失敗後，一直未能完成憲制責任。林鄭月娥指出，國安立法有緊急需要，因為自去年起，香港局勢被一些採取暴力行為的外部勢力煽動，宛如恐怖主義。她進一步表示，香港作為全球最安全的城市，安全性和穩定性備受關注，然而，香港年輕人遭自決、獨立主義激化，出現了公然污衊國旗、損毁國徽和衝擊中央駐港機構的行徑，部分政客更多次揚言要癱瘓香港特區政府，更並要求外國政府干預香港事務，對香港實施制裁，沒有一個國家的政府可對此視而不見，這些都已觸碰「一國」的紅線，必須採取果斷行動。林鄭稱，立法僅針對極少數人，香港的自由和人權受到保障，一國兩制下的高度自治不受影響。林鄭月娥最後強調，香港是一個自由和多元化的社會，然而「一國」原則從來不容爭辯，每個國家都能為自己的國家安全立法，外國政客不應雙重標準對待香港。林鄭認為，「港版國安法」能帶領香港離開政治風暴和重回正軌，為香港人提供更明亮的前景。